Ante más de 50 mil personas reunidas en la explanada del Gran Malecón, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De la Espriella, aseguró que Colombia está a las puertas de un “cambio histórico” y afirmó que la región Caribe tendrá por primera vez -en más de un siglo- un presidente de la República.

Restrepo destacó el respaldo ciudadano que ha recibido la candidatura de De la Espriella y aseguró que el movimiento representa una alternativa distinta a la política tradicional.

“Esta es y será siempre la campaña del pueblo. Esta no es una campaña de la clase política tradicional. Esta es una campaña de los más vulnerables del país”, expresó.

El exministro también sostuvo que la fórmula presidencial combina experiencia empresarial, académica, administrativa y conocimiento del país, lo que permitirá construir un nuevo rumbo para Colombia.

“Aquí hay dos personas que conocen el país y sabrán trabajar por Colombia. Pero, sobre todo, esta es la única fórmula que tiene un vínculo real con las regiones”, manifestó.

A renglón seguido, recalcó que “Atlántico va a hacer historia y la región Caribe va a hacer historia porque, después de 140 años, tendremos un presidente de la región Caribe”.

El dirigente político también aprovechó el escenario para lanzar críticas al actual Gobierno, señalando que muchas familias sienten abandonadas por parte del Estado.

“Vamos a trabajar por quienes sufren con el sistema de salud, por los jóvenes que ya no encuentran apoyo en el Icetex, por las mujeres, los campesinos y la clase trabajadora. Colombia necesita un gobierno que no se robe la plata, sino que la ponga al servicio del pueblo”, sostuvo.

Restrepo aseguró que la propuesta de gobierno de De la Espriella está enfocada en construir una “Colombia milagro”, basada en la esperanza y no en la confrontación política.

“Este país lo tiene todo para llegar más lejos. La propuesta que representamos es la propuesta del futuro de Colombia”, agregó.

Finalmente, Restrepo agradeció el respaldo recibido durante la campaña y reiteró su confianza en lograr la victoria presidencial en la primera vuelta del próximo 31 de mayo.

“Hoy asumimos el compromiso de salvar a Colombia y su democracia. Gracias Barranquilla, gracias Atlántico y gracias Colombia”, concluyó.