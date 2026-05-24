En medio de un evento de campaña en Segovia, Antioquia, el expresidente Álvaro Uribe advirtió a los grupos armados ilegales y criminales que el candidato presidencial Iván Cepeda los extraditará a Estados Unidos.

“Un mensaje al ELN, a las FARC, a las Autodefensas Gaitanistas y al Clan del Golfo: no se confíen de Cepeda. Apenas sienta el apretón de Estados Unidos, los entrega”, dijo el líder natural del Centro Democrático.

Uribe Vélez aseguró además que, con una eventual presidencia de Paloma Valencia “las cosas son en serio” y habló de un sometimiento a la justicia “de acuerdo con la Constitución y de frente”.

“Ellos conocen la traición, como ocurrió en Cuba y en Venezuela”, agregó el exmandatario.

Así mismo, dijo de Cepeda Castro que es un “asolapado” y que “oculta en la paz su apoyo al terrorismo”, aseverando en cambio que ”Paloma es transparente. Protección a la ciudadanía y combate al terrorismo. A diferencia de Cepeda, Álvaro Uribe le da la cara a todo”.