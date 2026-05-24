Los jóvenes son clave para elegir al nuevo presidente o presidenta de los colombianos, por ello los candidatos han puesto especial interés en este segmento de la población, que es el futuro y el presente y además la voz en los centros educativos, las plazas deportivas y artísticas y en las calles del país.

El candidato Abelardo De la Espriella, de Defensores de la Patria, plantea la libertad financiera para los jóvenes, que descubran su vocación y salgan adelante con las nuevas tecnologías: que dejen de estar sin estudiar ni trabajar y que sean productivos; la aspirante Paloma Valencia, del Centro Democrático, propone tres caminos para la juventud: estudiar, trabajar o emprender, reforzando y recuperando instituciones como el Icetex y Colfuturo; y el líder oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, dice que promoverá la participación política de los jóvenes, seguirá con la renta joven del actual gobierno y llevará universidades a sitios apartados.

No ninis, sí sisis

Para Abelardo, “la juventud con libertad financiera es clave para construir la patria milagro”. Por ello, señala: “Yo quiero una juventud que tenga libertad, y la verdadera libertad es la libertad económica, es decir, a mí no me interesan muchachos llenos de cartones y de reconocimientos académicos; me interesa que produzcan”. No obstante, afirma, su postura no es un rechazo a la educación, sino que quiere llevarla a cada rincón de Colombia a través de una conectividad eficiente que permita una educación inclusiva, donde los estudiantes no deserten por falta de dinero para trasladarse a otra ciudad o tomar un transporte.

Por ello, para la educación, el candidato outsider promete crear programas de ciclos cortos en tecnologías de cuarta revolución industrial, bilingüismo, servicios y economía del cuidado, para formar a jóvenes productivos, implementar la evaluación docente, crear créditos blandos y un programa de méritos hacia la universidad.

También, reformar la educación para que sea internacional, más conectada a los temas productivos, fomento a la educación tecnológica y virtual; promover la inversión privada de ciencia, tecnología e innovación en la educación pública a partir de incentivos fiscales; crear la Universidad Virtual en Casa, con conectividad y computadores gratuitos.

En suma, el líder de Defensores de la Patria advierte que los jóvenes “ya no serán ninis sino sisis”, refiriéndose a los jóvenes que “ni estudian ni trabajan”, con programas como el incentivo al empleo para que, cubriendo los costos parafiscales, las empresas vinculen más jóvenes, y que aplicaría para los empresarios que vinculen jóvenes en su primer empleo; el de recuperar el Icetex con becas por mérito y por talento; recuperar el SENA; el de reducir los costos de la formalidad laboral, bajando la carga tributaria a micros y pequeñas empresas, reducir cargas regulatorias y reducir costos energéticos; y el de la flexibilidad para generar nuevas modalidades de vinculación: por horas, por proyectos o híbridas.

Estudio, empleo o emprender

Paloma centra su planteamiento para los jóvenes en la defensa de la educación, el fortalecimiento del Icetex y el apoyo a estudiantes destacados, a través de la defensa del acceso universitario, el fomento a la economía fraterna para generar empleo y mejores salarios, y para el emprendimiento una propuesta de bonos escolares y apoyo a estudiantes.

En este sentido propone para esta población mayor libertad de elección para estudiar en colegios de calidad, públicos o privados; la Ruta 3E: estudiar, emplearse o emprender.

“La transformación social de Colombia empieza por una convicción simple: el origen no puede seguir definiendo el destino. No puede ser que nacer en un barrio pobre, en una vereda apartada, en un hogar sin redes o en una familia que cuida sola, y una mujer que cría sin apoyo a sus hijos, siga condenando a millones de personas a vivir con menos oportunidades, menos protección y menos futuro”, expone Valencia.

Anuncia la candidata uribista que los jóvenes colombianos accederán a: PTA 4.0 (Programa Todos a Aprender) para mejorar la calidad académica de todo el sistema de educación básica, adaptado a la revolución de la IA; revolución con el liderazgo escolar para elevar la calidad educativa; 150.000 bonos educativos para los más vulnerables y 187.000 cupos gratuitos en colegios de calidad en concesión.

De igual modo, adelanta que habrá 10 supercolegios públicos, ampliación de las jornadas extracurriculares de deporte, música y cultura; los profesores ascenderán por mérito; en el Icetex los créditos se pagarán solo cuando haya trabajo y según el salario, rescate de Colfuturo para que apoyar maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo.

Además, promete cero bloqueos a la educación y cumplimiento académico, sin paros ideológicos; un millón de jóvenes formados en inteligencia artificial y habilidades digitales, con cursos gratuitos e internet, para trabajar con empresas internacionales.

Y dice que habrá subsidio al primer empleo juvenil: 30 % del salario mínimo durante 12 meses para empresas que vinculen jóvenes de 18 a 28 años, 40 % durante 18 meses en territorios PDET, prioridad a mujeres jóvenes jefas de hogar, jóvenes en Zomac, víctimas del conflicto y jóvenes étnicos.

Más renta joven

Cepeda promueve que el programa Renta Joven pase a cubrir el universo completo de 400.000 jóvenes a partir de 2027, manteniendo las transferencias de entre $800 mil y $1 millón, en medio de un programa gubernamental que tendría un costo de cerca de $400 mil millones al año del Servicio Social para la Paz.

El plan del aspirante oficialista para este segmento de la población toca también los frentes de participación política, educación de calidad en zonas rurales y periferias urbanas, y acceso a vivienda propia. Afirma que esto es siguiendo el mandato joven del Encuentro Nacional de Jóvenes del pasado 2 de mayo en Cali.

Por ello, sobre participación política propone crear escuelas de formación territorial para jóvenes, pensadas específicamente para fortalecer la lucha contra la corrupción desde las comunidades; en educación anunció que continuará la política de gratuidad iniciada por este gobierno, con el objetivo de que el 100 % de los estudiantes de universidades públicas accedan sin costo; así mismo planteó la construcción de 107 sedes universitarias en territorios excluidos, para reducir la deserción causada por la distancia geográfica.

De igual forma, habla del programa Educación Superior en tu Colegio, para que los jóvenes rurales puedan acceder a formación universitaria sin abandonar sus comunidades; una propuesta de vivienda para jóvenes entre los 18 y los 32 años, a través del FNA, en la que se financiará hasta el 90 %; un Fondo Juvenil Agropecuario para que las juventudes campesinas lideren proyectos productivos e investigativos en sus propios territorios, agua potable, vías terciarias y energía eléctrica en cada pueblo.

“Convertir la ciencia y la educación en un motor de desarrollo, que los jóvenes puedan quedarse en su territorio para estudiar en sus universidades; que en cada territorio la educación secundaria, técnica o tecnológica y superior no tengan que ir a buscarla en otra parte”, concluyó.

Las propuestas educativas del profesor Fajardo para la Presidencia

El exgobernador y exalcalde Sergio Fajardo, reconocido por ser matemático y sobre todo profesor, y quien ha insistido en que la educación es el eje de su plan de gobierno, propone 10 puntos para hacer de Colombia la más educada: Cuidado integral y educación de la primera infancia, “articularemos la educación inicial con salud, nutrición, cuidado familiar y protección social, asegurando trayectorias de desarrollo y aprendizaje desde los primeros años de vida”. Aprender a pensar: ciencia, arte y tecnología en la escuela. “Haremos de la enseñanza de las matemáticas un proyecto nacional (...) y promover la investigación teórica y aplicada con estímulos, becas y apoyo a estudiantes que cursen doctorados en matemáticas en Colombia o en el exterior”.

Escuelas como comunidades de bienestar, entornos de bienestar emocional, convivencia democrática y desarrollo integral. Ecosistemas de educación superior conectados con el mundo del trabajo, facilitando la transición de los jóvenes hacia el empleo, el emprendimiento y la innovación. “Transformaremos al SENA, mejoraremos la calidad de los programas y aumentaremos el número de estudiantes, en al menos 150 mil”. Desarrollo profesional y bienestar de quienes educan.

Educación para la inclusión y la diversidad. Promoveremos modelos educativos que respondan a la diversidad territorial, cultural y social del país. Fortaleceremos la educación rural multigrado. Infraestructura educativa digna y conectada: “Garantizaremos condiciones adecuadas para el aprendizaje en todas las instituciones educativas”.