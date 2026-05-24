A solo ocho días de las elecciones presidenciales y las figuras relevantes de la arena política se siguen decantando por sus candidatos de preferencia, esta vez el turno fue para Clemencia Vargas, la hija del recién fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien ratificó su voto por Abelardo de la Espriella.

La única hija del otrora director del partido Cambio Radical no solo cantó su apoyo por el líder del movimiento Firmes por la Patria, sino que pidió que toda la derecha se uniera en torno al candidato para llegar “unidos” a la primera vuelta.

“Yo quiero compartir mi opinión personal de cara a las elecciones del próximo domingo. Decisiva para el rumbo del país como nunca antes. Llegó el momento del voto útil”, dijo Vargas en un video colgado en su cuenta de Instagram.

Clemencia fue enfática en decir que en caso de una eventual victoria del candidato izquierdista Iván Cepeda el país estaría “a puertas de perder la institucionalidad, abrirle la puerta a una constituyente, a terminar de quebrar la salud y perder la seguridad que tanto esfuerzo costó recuperar”.

“Las encuestas hoy no reflejan la plata que se va a mover en favor a Cepeda y los 200 municipios entregados a las disidencias armadas que obligarán a votar por él. No podemos confiarnos. Es momento de llegar unidos alrededor de un solo candidato en primera vuelta”, puntualizó.

Esta no es la primera vez que Vargas se pronuncia sobre su candidato de preferencia, en distintas entrevistas ha reiterado que el legado político de su padre se ha expresado en el respaldo a aspirantes que no representen la continuidad del gobierno actual.

“Vamos todos a votar, votemos por Abelardo. No podemos no llegar unidos. Como lo dijo GVLL (Germán Vargas Lleras). Con el que vaya punteando”, expresó en su cuenta de Instagram poco después del fallecimiento del político.

La publicación estuvo acompañada de la imagen de una encuesta en la que Iván Cepeda registra un 36 % de intención de voto, mientras que Abelardo De La Espriella aparece con un 31,5 %.

Aunque este tipo de pronunciamientos no tiene carácter obligatorio, sí puede interpretarse como una señal relevante para las bancadas de Cambio Radical en el Congreso. Sus integrantes, que desde antes de Semana Santa venían sosteniendo reuniones internas para discutir la agenda legislativa, han mantenido posturas diversas frente a las elecciones.