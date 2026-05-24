A una semana de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, encabezó este sábado una multitudinaria concentración política en el sector de La Boquilla, en Cartagena, donde lanzó fuertes criticas contra la Junta Directiva del Banco de la República, las altas cortes y algunos sectores de la oposición.

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En medio de su discurso, centrado en la etapa definitiva de la campaña electoral, el aspirante señaló que varias decisiones tomadas desde distintas instituciones han perjudicado el rumbo del Gobierno nacional y aseguró que existen intentos por frenar las reformas promovidas por la administración del presidente Gustavo Petro.

Cepeda dirigió una de sus críticas más fuertes al Banco de la República, afirmando que las determinaciones sobre las tasas de interés han afectado la estrategia económica del Ejecutivo. “La Junta Directiva del Banco de la República, con la medida de subir las tasas de interés, ha intentado asfixiar la política económica del Gobierno”.

Asimismo, cuestionó el accionar de las altas cortes y aseguró que algunos procesos judiciales han avanzado con rapidez para desmontar medidas impulsadas por el Gobierno. “Decisiones judiciales que antes se tomaban en años, ahora se toman de manera atropellada en las cortes para echar abajo leyes y decretos de carácter social”.

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En el encuentro político, el dirigente invitó a sus simpatizantes a participar masivamente en las urnas el próximo domingo 31 de mayo y aseguró que la elección marcará el futuro político del país. También hizo un llamado a derrotar “democráticamente a la extrema derecha”.

El candidato sostuvo que, a lo largo de la campaña, ha liderado 153 eventos públicos en distintas zonas del territorio nacional y afirmó que cerca de un millón de personas han asistido a esas movilizaciones.

Durante su discurso, Cepeda defendió la gestión del presidente Gustavo Petro y señaló que el Gobierno ha enfrentado bloqueos políticos e institucionales frente a las reformas sociales promovidas durante los últimos cuatro años.

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La actividad en Cartagena correspondió al penúltimo evento multitudinario de su campaña presidencial. El cierre definitivo está programado para este domingo 24 de mayo en Barranquilla.