Un adolescente fue brutalmente asesinado en las últimas horas mediante la utilización de arma cortopunzante en el perímetro urbano de Valledupar.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Darwin Daniel Arcón Márquez, de 17 años de edad.

El caso se registró a las 2:45 de la madrugada, en la manzana N casa 312 de la invasión Nuevo Milenio, zona popular de la capital del departamento.

Según la información preliminar, el menor fue encontrado en vía pública por residentes del sector que lo auxiliaron y trasladaron hasta la sala de urgencias del hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, donde falleció a las 03:40 de la madrugada, debido a la gravedad de las heridas.

Los hechos habrían sucedido durante una riña, en la cual el presunto agresor le habría cortado uno de sus brazos y propinado más de 70 puñaladas, versión que es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

Se conoció que el presunto responsable fue capturado por uniformados de la Policía Nacional, quienes lo trasladaron hasta la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, donde será judicializado por el delito de homicidio.

Personal de la Sijín realizó la inspección técnica al cadáver y adelanta las labores investigativas para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.