En un procedimiento realizado por la Policía Nacional, en el kilómetro 8 de la vía La Mata-San Roque, sector conocido como ‘La Escobita’, en el departamento del Cesar, uniformados detectaron una camioneta de estacas, color azul y sin placas, cuyo conductor abandonó el automotor aproximadamente a 200 metros antes de donde estaba instalado un puesto de control.

En dicho vehículo fueron hallados 33 bultos que contenían explosivo tipo amonal, con un peso total de 825 kilos, material avaluado en aproximadamente 247.500.000 pesos.

En relación a este caso el comandante de la Policía Nacional en este departamento, coronel Raúl Pérez Aramendiz, señaló que este resultado operacional representa un importante golpe contra las estructuras criminales que pretenden utilizar material explosivo para actividades ilícitas.

El oficial finalmente destacó que tanto el explosivo como el automotor fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación , donde se adelantan las investigaciones correspondientes para establecer su procedencia y destino.