La edición del Festival Calixto Ochoa y las Fiestas Patronales de la Virgen del Rosario, que se realizan en el corregimiento Valencia de Jesús, municipio de Valledupar, será este año en memoria de la periodista Rosa Elena Rosado Quintero.

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El anuncio fue realizado por la Fundación Festival Calixto Ochoa, indicando además que las festividades serán del 9 al 11 de octubre de este 2026.

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Para esta decisión, los directivos de la Fundación destacaron la trayectoria profesional y humana de Rosa Rosado, graduada de la Fundación Universitaria Inpahu con énfasis en comunicación organizacional. A lo largo de su carrera acumuló más de 22 años de experiencia en prensa, radio y televisión, desempeñándose en diferentes escenarios informativos a nivel local, regional y nacional.

Dentro de su recorrido profesional fue corresponsal en el Cesar del periódico El Tiempo y de noticieros de canales nacionales de televisión. También integró el equipo de prensa de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, fue jefe de prensa de la Alcaldía de Valledupar, directora de Cardenal Noticias y líder de comunicaciones de la Gobernación del Cesar.

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En 2019 recibió el reconocimiento como Periodista del Año otorgado por el Círculo de Periodistas de Valledupar, distinción que exaltó su compromiso profesional y su pasión por el ejercicio periodístico.

La Fundación Festival Calixto Ochoa señaló que este homenaje constituye un acto de gratitud hacia una mujer que dedicó su vida a informar, comunicar y preservar la identidad cultural de la región, dejando una huella imborrable en el periodismo vallenato y cesarense.

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‘Ocha’ Rosado como era conocida por sus familiares, colegas y amigos, falleció en un accidente de tránsito el 18 de enero de 2023, cuando ejercía sus funciones como jefe de prensa de la Gobernación del Cesar. Fue esposa del también periodista Miguel Barrios, quien por casi 30 años ejerció como corresponsal de EL HERALDO para el Cesar.

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