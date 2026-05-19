Una nueva cara luce la antigua sede de la Escuela de Policía Antonio Nariño, ubicada en la calle 17, tras la entrega oficial de las obras de mantenimiento y adecuación de su infraestructura este martes.

De acuerdo con el alcalde Alejandro Char, más de 1.000 jóvenes en Barranquilla podrán realizar su proceso de capacitación en un entorno más adecuado, seguro y cómodo.

“Con una inversión de casi $4.000 millones de la tasa de seguridad de los barranquilleros, intervenimos aulas, baños, zonas de alojamiento y el bloque administrativo, mejorando este lugar donde se forman los auxiliares de la Policía de Barranquilla, que son un apoyo para la seguridad de la ciudad”, declaró.

De igual manera, reiteró que es importante brindar dignidad a los futuros defensores de los barranquilleros: “Nosotros le estamos devolviendo a la Policía dignidad y calidad de vida. Estos muchachos son y van a ser los que nos van a cuidar, los que protegerán los barrios y tienen que hacer su curso.

El mandatario también mencionó que “nosotros como Alcaldía de Barranquilla, entendemos el rol de todos ustedes y estamos hoy invirtiendo platica de la tasa de seguridad que algunos nos critican, pero esto sale del impuestos de los impuestos de todos los barranquilleros y los impuestos de todos los atlanticenses. Aquí hay inversión para que ustedes salgan con mucha alegría, con mucha motivación y con mucha berraquera a defendernos”.

Char aseguró que el espacio de formación fue concebido como una plataforma para el desarrollo integral de los jóvenes y el fortalecimiento del servicio a la comunidad. “El grupo de auxiliares de la Policía Metropolitana de Barranquilla representa una valiosa oportunidad para que los jóvenes de esta ciudad se vinculen a la institución en un entorno estructurado, formativo y orientado a la excelencia”.

Además, mencionó que estas obras hacen parte de las inversiones que viene realizando la Administración a las infraestructuras de seguridad de 4 instalaciones estratégicas para la Policía Metropolitana como son la estación de Policía Malecón de Rebolo, estación de Policía Riomar, estación de Policía Caribe Verde y la megastación de Policía El Bosque.

“Cada inversión que hacemos en seguridad es un compromiso con la tranquilidad de los barranquilleros.Por eso seguimos fortaleciendo a nuestra Policía e impulsando una de las mayores apuestas en infraestructura y capacidades para proteger a nuestra gente, gracias a la tasa de seguridad que pagan todos los barranquilleros. Queremos que cada familia se sienta más tranquila, más respaldada y con mayor confianza en su barrio, porque aquí no bajamos la guardia”, afirmó el alcalde Alejandro Char.

¿Cómo acceder a la formación?

Es importante resaltar que la formación de auxiliares de la Policía es gratuita. A través de la Regional de Incorporación N.° 8, los aspirantes adelantan un proceso de selección que incluye pruebas físicas, psicológicas y psicotécnicas, orientadas a garantizar su idoneidad para el servicio. Posteriormente, reciben una instrucción de 60 días en áreas fundamentales como derecho constitucional, derecho de policía, justicia penal militar, prevención del servicio, sistema táctico básico, defensa personal y uso adecuado de las armas de fuego.

De manera complementaria, este proceso fortalece valores esenciales para la vida en sociedad, tales como el respeto, la disciplina, el acatamiento de la norma, el trabajo en equipo y la solidaridad, consolidando así perfiles íntegros al servicio de la comunidad.

En la actualidad, Colombia cuenta con más de 24.300 auxiliares de policía. En Barranquilla, 1.035 jóvenes hacen parte de este importante componente, representando un porcentaje significativo del talento humano institucional y evidenciando el compromiso territorial con la seguridad y la convivencia ciudadana.

De esta manera, el programa se consolida, entonces, como un semillero de formación y proyección, en el que cada joven tiene la posibilidad de construir un proyecto de vida basado en la vocación de servicio y en el desarrollo personal y profesional, dentro o fuera de la institución.