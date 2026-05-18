El alcalde Alejandro Char celebró que Barranquilla recibiera la máxima calificación crediticia otorgada por Fitch Ratings, el sello AAA, destacándolo como uno de los logros económicos más importantes de la ciudad en la última década.

Esta calificación refleja la solidez financiera del Distrito, el buen manejo de los recursos públicos y la capacidad de la ciudad para cumplir responsablemente con sus obligaciones. Gracias a ello, Barranquilla podrá acceder a créditos en mejores condiciones y con menores costos, permitiendo impulsar más inversiones en infraestructura, educación, salud y programas sociales.

“Es como cuando una persona tiene buena paga y todos quieren prestarle porque saben que cumple. Eso significa tener AAA con Fitch Ratings: confianza, respaldo y más oportunidades para seguir invirtiendo en nuestra gente”, expresó Char.

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El mandatario aseguró que este reconocimiento internacional confirma que Barranquilla es ejemplo nacional en administración financiera y recaudo tributario, consolidándose como una ciudad con estabilidad económica y capacidad de crecimiento.

“Barranquilla demuestra con hechos y resultados lo que muchos quisieran alcanzar. Hoy podemos decir con orgullo que la ciudad está a otro nivel”, concluyó el alcalde.

Es de anotar que, a corte del mes de abril, los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) del Distrito –conformados por el impuesto predial unificado, el impuesto de industria y comercio, el impuesto de delineación urbana y otros ingresos no tributarios– superaron el billón de pesos, destacándose los $526.641 millones por impuesto predial y $449.738 millones por industria y comercio.

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Dicha cifra tuvo un crecimiento del 12 % en comparación con el periodo enero – abril de 2025, un 33 % con relación al mismo periodo en 2024 y un 63 % respecto al corte de abril de 2023.