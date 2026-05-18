Valledupar fue escenario del cierre de la primera etapa de la WRC Open de las Américas 2026, un encuentro internacional que reunió delegaciones, jóvenes talentos y líderes de la robótica educativa de distintos países.

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Más allá de la competencia, este evento se consolidó como una plataforma preparatoria rumbo al Mundial de Robótica WRC China 2026, permitiendo que los equipos clasificados fortalezcan sus capacidades técnicas, afiancen experiencias competitivas y se proyecten hacia uno de los escenarios más importantes de la robótica mundial.

Para este encuentro fue primordial el apoyo de la Gobernación del Cesar, y de la gobernadora

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Elvia Milena Sanjuan Dávila, en fortalecer la educación a través de espacios tecnológicos, formación en programación y robótica, además de la entrega de dotaciones tecnológicas a distintas instituciones educativas, permitiendo que cientos de niños y jóvenes desarrollen habilidades para el futuro.

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“Gracias al destacado desempeño que tuvo nuestro departamento el año pasado en México, donde obtuvimos el primer y segundo lugar, los organizadores de este certamen internacional decidieron escoger al Cesar como sede de esta gran competencia en 2026”, señaló el jefe de la Oficina Asesora TIC del Cesar, Miguel Aroca.

Estudiantes de la Institución Educativa Manuel Rodríguez Torices, del municipio de San Diego, ya fueron seleccionados para representar a Colombia en la WRC China 2026, convirtiéndose en orgullo para el Cesar y para el país.

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El evento desarrollado en Valledupar se convierte en una antesala de esa importante representación internacional, donde el talento, la disciplina y la innovación de los jóvenes cesarenses llegarán a uno de los escenarios más importantes de la robótica mundial.

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Durante el evento, Edgar Santamaría, director de Thunderbots México, destacó el respaldo institucional brindado por el Gobierno del Cesar para hacer posible este tipo de iniciativas. “Agradecer, primero que nada, al Gobierno del Cesar por todo este apoyo. Definitivamente quienes organizamos eventos sabemos que, sin ese respaldo, sería imposible. Gracias por apostarle a estos chicos, porque ellos son el futuro de Colombia y el futuro de Latinoamérica”, expresó.