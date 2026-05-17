Por estos días en Valledupar y el Cesar, no hay persona que no se queje por las altas temperaturas, que han superado los 38. C°.

En los barrios, centros comerciales, terrazas de las viviendas no hay otro tema de conversación que no gire por el intenso calor que se siente.

Belkis Montero, habitante de la comuna tres de la capital del Cesar, dijo que para donde quiera va, lo hace con un abanico sea de eléctrico o de mano. Evita salir en horas de la tarde, pero al mismo tiempo no se atreve a utilizar el aire acondicionado por temor a la alta facturación de Afinia.

Recientemente el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informaron que durante las primeras semanas de este mes en curso se registraron condiciones significativamente más cálidas de lo habitual en distintas regiones del país, situación que coincide con una disminución de las precipitaciones y con un aumento importante en la probabilidad de desarrollo de condiciones tipo El Niño para los próximos meses.

La región Caribe e Insular presentó calentamientos acelerados y condiciones asociadas a olas de calor, caracterizadas por aumentos sostenidos de la temperatura máxima por encima del promedio histórico.

Entre los casos más representativos se encuentran Valledupar, que alcanzó 38.4 °C con una anomalía de +4.2 °C frente a su promedio histórico; Santa Marta, con 37.2 °C (+4.0 °C); y San Andrés Islas, que alcanzó 33.7 °C y superó su récord histórico de temperatura máxima.

Además del aumento de temperaturas, se evidenció un incremento importante en las alertas por incendios forestales. Entre el 1 y el 14 de mayo, las alertas pasaron de 7 registros a 90 a nivel nacional.

La región Caribe concentró aproximadamente el 51,1 % de los municipios con alertas activas, especialmente en departamentos como La Guajira y Magdalena, donde persisten condiciones atmosféricas secas y altas temperaturas diurnas.

Recomendaciones

Por este panorama, la secretaria de Salud Local de Valledupar, Jaide Medina, manifestó que es de suma importancia acatar las recomendaciones para evitar enfermedades y riesgos.

“Hemos tenido altas temperaturas en toda la costa Caribe y Valledupar no es ajeno y esto puede traer como consecuencia alteraciones en la salud, en niños, personas mayores y con enfermedades crónicas”, dijo la funcionaria.

Por ello, hay que usar ropa fresca, utilizar sombrillas, gorras, usar protector solar, evitar salir a la exposición del sol de 12:00 del mediodía a las 3:00 de la tarde, que es cuando los rayos solares son más severos. Hidratarse constantemente.

“Sí se presenta dolor de cabeza, mareos, deshidratación y agotamiento, se debe acudir al médico. Es importante acudir a la urgencia más cercana y estar atentos a los síntomas de una enfermedad de base, no automedicarse todo esto importante y más en esta temporada de calor excesivo”, puntualizó Jaide Medina.