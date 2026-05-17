Las autoridades del Atlántico adelantan investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en la tarde de este sábado 16 de mayo en el municipio de Campo de la Cruz, donde un menor de edad perdió la vida tras ser linchado por miembros de la comunidad.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía del Atlántico, el caso se presentó hacia las 4:15 p. m. en el sector de Villa Plástico, en el corregimiento de Bohórquez, cuando el hoy fallecido habría llegado hasta un inmueble en construcción y, presuntamente, abrió fuego contra varias personas que se encontraban trabajando en el lugar.

En medio del ataque resultaron lesionados dos hombres, de 30 y 63 años, quienes fueron trasladados a centros asistenciales donde reciben atención médica.

Según la versión preliminar de las autoridades, tras lo sucedido varios habitantes iniciaron una persecución contra el presunto agresor, logrando interceptarlo en el kilómetro 23 de la vía Oriental. Allí fue atacado con objetos contundentes y, al parecer, herido con su misma arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

La víctima fue identificada por las autoridades como Christopher Hernesto Vientman Rodríguez, de 17 años.

Personal de la Seccional de Investigación Criminal adelanta labores de recolección de pruebas y verificación de información para determinar los móviles del caso e identificar a las personas involucradas en la agresión que terminó con la muerte del adolescente.