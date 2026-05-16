Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Malambo, Atlántico. Un joven identificado como Juan Carlos Mercado Palencia, de 23 años, fue asesinado a tiros en un ataque sicarial ocurrido en el barrio Paraíso.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos se registraron hacia las 11:40 de la mañana de este viernes 16 de mayo de 2026, en la carrera 1C con calle 15, cuando la víctima se movilizaba en un motocarro por una vía pública.

Según las primeras versiones, Mercado Palencia fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en un taxi y que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones. El joven murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

La rápida reacción de la patrulla del cuadrante permitió iniciar una persecución contra los presuntos responsables, situación que desencadenó un intercambio de disparos entre los uniformados y los sospechosos.

Tras la operación policial fueron capturados en flagrancia Elkin Manuel Escorcia Blandón y Reiner Andrés García Bolaños, señalados de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego industrial calibre 38 milímetros, un teléfono celular y el taxi en el que presuntamente se movilizaban los atacantes.

La Policía informó además que Elkin Manuel Escorcia Blandón registra tres anotaciones judiciales: una por porte ilegal de armas de fuego, otra por tráfico de estupefacientes y una más por extorsión. Por su parte, Reiner Andrés García Bolaños presenta un antecedente por porte ilegal de armas.

Las autoridades investigan si este crimen estaría relacionado con disputas y acciones del grupo delincuencial organizado “Los Costeños”, que tendría injerencia en la zona donde ocurrió el homicidio.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del asesinato y determinar si existen más personas involucradas en el ataque.