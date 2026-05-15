Un nuevo hecho de violencia se registró en el barrio Carrizal, en el sur de Barranquilla, donde un joven de 21 años resultó herido a bala tras ser atacado por un sujeto que huyó del lugar en motocicleta.

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El caso ocurrió hacia la 1:45 p.m., del día jueves 14 de mayo en la calle 49 con carrera 2D, según el reporte entregado por las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima identificada como David Daniel Sierra Rivera, se encontraba en el sector cuando fue abordado por un hombre que llegó caminando hasta el lugar. En ese momento, el agresor sacó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones.

Tras cometer el ataque, el responsable corrió hasta una motocicleta que lo esperaba metros más adelante y escapó con rumbo desconocido.

Vecinos que se encontraban en la zona auxiliaron al joven herido y lo trasladaron al Camino Ciudadela 20 de Julio, donde recibió atención médica inicial. Las autoridades informaron que su estado de salud es estable y permanece a la espera de ser remitido al Nuevo Hospital de Barranquilla.

Funcionarios de la SIJIN y SIPOL adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque e identificar al responsable de este nuevo hecho ocurrido en el sur de la ciudad.