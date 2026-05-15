Después de años esperando la legalización de sus viviendas, alrededor de 40 familias de los barrios Helión Pinedo Ríos, Majayura Etapa 2 y El Prado, en Riohacha, recibieron sus títulos de propiedad en una jornada liderada por la Gobernación de La Guajira.

Le puede interesar: En medio de la ola de calor, Cartagena afronta racionamientos de agua: más de 70 barrios se quedan sin servicio

La entrega se realizó en la Asamblea Departamental y hace parte de los procesos de formalización de predios impulsados desde la Dirección de Vivienda y Medio Ambiente de la Secretaría de Obras Departamental, junto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia de Notariado y Registro.

Con este documento, las familias beneficiadas obtienen reconocimiento legal sobre sus predios, lo que les permitirá acceder posteriormente a programas de mejoramiento de vivienda, subsidios y otros beneficios relacionados con el fortalecimiento patrimonial y habitacional.

Vea aquí: Autoridades refuerzan seguridad para garantizar elecciones seguras y transparentes en Córdoba

José Barros, director de Vivienda Departamental, explicó que estos procesos buscan avanzar en la regularización de predios urbanos y ampliar las oportunidades para hogares que históricamente no habían podido formalizar la propiedad de sus viviendas.

“Muchas de estas familias llevaban años esperando este momento. Hoy no solo reciben un documento; reciben tranquilidad y la posibilidad de proyectar nuevas oportunidades para sus hogares”, señaló el funcionario.

Lea también: Aprehendieron en Santa Marta a un presunto responsable de homicidio

La iniciativa también busca reducir los índices de informalidad en la tenencia de la tierra y avanzar en la organización territorial de sectores que durante años crecieron sin procesos completos de legalización.

Finalmente, la Gobernación de La Guajira anunció que los procesos de titulación continuarán en otros sectores del departamento, con nuevas jornadas orientadas a facilitar la formalización de viviendas y ampliar el acceso de más familias a este tipo de beneficios.