Un espaldarazo ha recibido la ciudad de Barranquilla en el manejo de sus finanzas al obtener la calificación AAA(col), la nota más alta posible en Colombia, otorgada por la firma Fitch Ratings, una de las tres agencias calificadoras de riesgo más importantes del mundo.

De acuerdo con el informe de la calificadora de riesgos, entre los factores que impulsaron esta calificación se encuentra que la ciudad recauda más recursos propios, que se refleja en el pago de impuestos como predial e industria y comercio (ICA), lo que la hace menos dependiente de los giros del Gobierno nacional.

Lea: ‘Noches de Centro’ regresan a la plaza San Nicolás este fin de semana

A esto se suma que el 90 % de los proyectos del Plan de Desarrollo se encuentran en marcha, al tiempo que la deuda ha sido refinanciada de forma ordenada y que Barranquilla fue la segunda ciudad con mayor aumento de pasajeros aéreos en el país en febrero de 2026, reflejando un crecimiento económico y turístico sostenido.

Para el alcalde Alejandro Char, obtener esta calificación es el reflejo de “una ciudad que invierte, ejecuta obras, transforma vidas y, al mismo tiempo, maneja con responsabilidad los recursos públicos”.

En la misma línea, aseguró que de esta manera se refrenda la “confianza, buena gestión y resultados. Hoy Barranquilla le demuestra a Colombia que sí es posible crecer con solidez financiera”.

Más: CRA lanza campaña “Ponte al día con el ambiente” para el pago oportuno de obligaciones

De acuerdo con lo informado por el Distrito, esta calificación se puede comparar que esta distinción equivale a sacar la máxima nota en el colegio de las finanzas públicas.

“Eso significa que Barranquilla es una ciudad confiable, que paga sus deudas y maneja bien el dinero de sus ciudadanos”, recalcó la administración distrital.

¿Qué gana la ciudad?

Con la calificación AAA(col), la capital del Atlántico puede acceder a créditos más baratos, porque los bancos y los inversionistas saben que Barranquilla es buen pagador.

Además, le permite financiar obras de infraestructura, salud, educación y turismo con mejores condiciones.

A finales de 2025, Barranquilla tenía la calificación AA(col) con perspectiva estable de sus finanzas. Además, la perspectiva financiera sigue siendo estable, lo que indica que Fitch Ratings no espera cambios en la calificación durante los próximos 12 a 18 meses.