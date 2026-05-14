En las zonas comerciales del municipio de Soledad la Policía Nacional, en compañía de la Alcaldía, viene desarrollando acciones para prevenir el delito en el marco de la lucha frontal contra la extorsión que vienen sufriendo algunos motocarristas en el territorio.

Estas intervenciones están conformadas por toda la capacidad institucional en materia de investigación criminal e inteligencia, así como por herramientas tecnológicas y operativas que incluyen con el apoyo de unidades de prevención y educación ciudadana y de los diferentes grupos de la Red de Participación Cívica.

El Teniente Coronel Edgar Andres Narvaez Solarte, comandante del distrito de Policía 6, declaró que el objetivo es anticiparse a la comisión de delitos y mitigar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los ciudadanos.

“Se está haciendo acompañamiento permanente a los comerciantes y motocarristas. Invitamos también a la ciudadanía a denunciar los delitos en la línea 165 del Gaula y la línea contra el crimen 317 896 5523 y 321 394 5266, bajo absoluta reserva”, comentó.

Con respecto a esto, el señor Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que estas acciones articuladas permiten reforzar la capacidad de prevención y reacción de las autoridades frente a los delitos que afectan la vida y la seguridad ciudadana.

De esta manera, la ofensiva institucional contempla intervenciones focalizadas y sostenidas dirigidas a comerciantes, conductores de transporte público, motocarros y comunidad en general.