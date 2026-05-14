El caso de Claribel Moreno, madre de Natalia Buitrago, joven desaparecida en Cartagena en 2021, ha conmocionado al país durante todos estos años. Desde que su hija desapareció, la mujer había liderado su búsqueda y además había denunciado amenazas y atentados en su contra a través de redes sociales.

Leer más: “Se ve lo cancheros que son los de Junior; yo no estoy ‘berraco’ con Dayro”, dijo Hernán Darío Herrera, técnico del Once Caldas

“Nunca voy a dejar de buscar a mi hija hasta encontrarla y que se haga justicia”, había expresado durante la búsqueda de su hija.

Incluso en varias ocasiones, Claribel había señalado a la opinión pública que una de sus hijas había salido del país debido a las amenazas recibidas.

En efecto, esas amenazas de muerte en su contra se hicieron realidad, pues en las últimas horas fue asesinada a tiros cuando se movilizaba junto a un hombre en una motocicleta, en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca).

De acuerdo a información preliminar, el cadáver de Claribel Moreno fue encontrado sobre la vía que conduce hacia el corregimiento de Robles, aproximadamente 300 metros después del puente de Río Claro.

Ver también: ¿Por qué el 18 de mayo es festivo en Colombia?

Según testigos, la víctima habría recibido cuatro impactos de bala durante el ataque. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen, ocurrido en zona rural de Jamundí.