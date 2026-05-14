La candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, denunció por medio de unas publicaciones en su cuenta de X un presunto caso de corrupción dentro del Ministerio de Defensa cuando estaba bajo la dirección de Iván Velásquez.

Leer también: Presidente Petro autorizó que integrantes de grupos armados lleguen a Zonas de Ubicación Temporal

Importante: PGN suspende a la embajadora en Haití por participación en política: dijo que Cepeda es un “candidato magnífico”

Según explica la dirigente política, se trata de un proyecto llamado “Proyecto Fortaleza”. Aseguró que Velásquez, como ministro de Defensa, firmó la entrega de $195.375 millones a un contratista por concepto de utilidad anticipada “sin que hubiera colocado un solo ladrillo ni entregado una garantía”.

Detalló que dichos recursos habrían sido entregados en 2022 al contratista, pero el proyecto “nunca arrancó” y el ministerio terminó unilateralmente el contrato. Denunció que el dinero entregado como utilidad anticipada nunca fue devuelto y “estarían hace varios años en las arcas del contratista”.

“A esto se suma que $465.537 millones que el Gobierno dio como anticipo están quietos en una fiducia y tampoco han sido devueltos”, agregó.

La firma del contrato, según lo que explica Valencia, se firmó en 2022 con el Gobierno de Iván Duque, con la firma The Cannadian Commercial Corporation -CCC-, una agencia del Gobierno de Canadá, para construir el “Proyecto Fortaleza”.

Valencia describe el proyecto como “una especie de pentágono en la 26 donde estarían las nuevas oficinas del Ministerio, las Fuerzas Militares, la Policía y, en general, todo lo administrativo del sector defensa. El acuerdo ascendió a $1.5 billones y debía estar terminado el 31 de julio de 2026″.

Relata la candidata presidencial que 19 de diciembre de 2022, el Ministerio de Defensa, bajo el mando de Iván Velásquez “modificó el Acuerdo con los canadienses y metió un MICO que no tiene explicación alguna. El contrato original estableció que para 2022 se le debían entregar a los canadienses $269.550 millones como anticipo, pero con la modificación esa suma ascendió a $360.912 millones”.

Añadió: “Además de este cambio, el Ministerio introdujo un parágrafo nuevo donde estableció que la Fiducia que recibe los recursos del proyecto debía girarle a los canadienses $195.375 millones “que representan un estimado de la remuneración de CCC por la totalidad del proyecto” antes del 31 de diciembre de 2022. Es decir, el Ministerio ordenó entregarle la ganancia al contratista sin que hubiese iniciado la construcción. Un giro anticipado de las utilidades del proyecto".

Insistió la candidata en que el proyecto en mención nunca arrancó y que luego de dar por finalizado el contrato el dinero no se ha devuelto.

“La Revista Cambio el 4 de mayo confirmó que esos $195.375 millones habrían sido girados al contratista, quien no los ha devuelto. A esto se suma que el propio Ministerio de Defensa me confirmó que los recursos que giraron por concepto de anticipo (donde está incluida la ganancia que le regaló la gestión de Iván Velásquez al contratista) no han sido devueltos a la fecha”.

Agregó en su denuncia Valencia que el Ministerio de Defensa no ha querido entregar informes de supervisión del contrato.

“Durante tres años y medio el Gobierno Petro estuvo al mando del “Proyecto Fortaleza” y no terminaron en nada. Modificaron el contrato para girarle las ganancias al contratista de manera anticipada, sin colocar un ladrillo, y hoy esos recursos estarían en las arcas del contratista. Además, el contratista anunció una demanda contra Colombia por haber terminado unilateralmente el contrato, con lo cual los $195.375 millones que el MICO del Ministerio de Iván Velásquez les regaló se podrían perder, si es que ya no se perdieron. Solicito urgentemente que la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría investiguen de inmediato el MICO que metió el Ministerio de Iván Velásquez en este importante contrato", finalizó.