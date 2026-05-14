Durante el consejo de ministros de este miércoles 13 de mayo, el presidente Gustavo Petro volvió a lanzar fuertes críticas en contra de la Fiscalía General de la Nación, denunciando una supuesta persecución judicial en contra del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y que terminó afectando directamente a su familia y derivó en la pérdida de un nieto.

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Mientras se refería al sistema pensional y las discusiones sobre los fondos privados, el mandatario afirmó que Bonilla ha sido víctima de una persecución por parte del ente acusador debido a las decisiones adoptadas dentro del Gobierno.

“Bonilla no es ningún delincuente. Esa es la persecución de la Fiscalía. Casi hace matar a Bonilla y ya mató a mi nieto”, dijo el presidente.

Además, aseguró que la presunta presión ejercida por la Fiscalía contra Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro Burgos, habría provocado la pérdida del embarazo. Relató que la fiscal encargada del caso había amenazado con enviar a prisión a Ojeda, sin que tenga nada que ver con los hechos investigados.

“Tal fue la persecución de la fiscal Laborde, por orden de la fiscal general, creo yo, que, en su persecución, mostrando al niño de ella, diciendo que la iba a poner presa, que nada tiene que ver en el asunto, estaba embarazada y abortó. Y era mi nieto y el hijo de mi hijo”, dijo Petro.

“Yo las aguanto, pero no la gente que no está acostumbrada a este tipo de represión y persecución, solo porque queremos poner un gobierno progresista”, añadió.

Estas declaraciones del mandatario nacional se unen a las que horas antes publicó en su cuenta de X.

“Acabo de perder a un nieto por la barbarie de una Fiscalía política y la codicia de los dueños de la prensa tradicional enormemente codiciosos”, se lee en parte de la publicación.

“Jamás dejaré crecer el odio en mi corazón, porque mataría mi propio corazón, pero la mejor venganza que les puedo ejercer es simplemente el olvido”, también publicó.

A Ojeda se le procesa por el presunto delito de acceso abusivo de comunicaciones y violación de datos personales, que habría cometido contra Daysuris Vásquez, exesposa del hijo mayor del presidente y considerada la principal testigo en el proceso que se adelanta contra Petro Burgos.

De acuerdo con el ente acusador, la pareja de Nicolás Petro habría infiltrado las comunicaciones de Vásquez en medio de la pelea que las llevó a separarse como amigas.

La investigación parte de elementos probatorios hallados en el teléfono celular de Ojeda, incautado durante el operativo de captura de Nicolás Petro en julio de 2023.

Según las indagaciones, tras una extracción forense, los peritos judiciales habrían identificado indicios de que Ojeda accedió de manera irregular a las comunicaciones de Vásquez.