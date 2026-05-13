A partir de este jueves 14 de mayo de 2026, Prosperidad Social comenzará el pago del cuarto ciclo de incentivos económicos del programa Jóvenes en Paz, beneficiando a 8.284 participantes que cumplieron con las actividades y compromisos establecidos dentro de la estrategia.

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Esta iniciativa, liderada por el Ministerio de Igualdad y operada en su componente de pagos por Prosperidad Social, está dirigida a jóvenes entre los 14 y 28 años, con prioridad para aquellos que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad. El enfoque se centra especialmente en territorios impactados por la violencia, la pobreza y la exclusión social.

El programa busca ofrecer una ruta de atención integral que combine apoyos económicos con el acceso a formación educativa, oportunidades laborales y procesos de inclusión social, con el fin de reducir la vinculación de los jóvenes a dinámicas delictivas y promover la construcción de proyectos de vida alternativos.

Monto de la ayuda y requisitos para recibirla

Para este cuarto ciclo se contempla una inversión cercana a los 9.400 millones de pesos destinados a las transferencias. El valor que recibe cada participante depende del cumplimiento de los compromisos establecidos dentro de la ruta del programa, especialmente en educación y actividades de corresponsabilidad. En algunos casos, el incentivo puede alcanzar hasta $1.000.

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Entre las obligaciones exigidas se encuentran la asistencia a procesos formativos, participación en talleres de ciudadanía, orientación socioocupacional y la verificación de permanencia en el sistema educativo o en programas de formación.

Este apoyo económico solo se entrega a quienes hayan cumplido con los compromisos definidos en el ciclo anterior, con el objetivo de fortalecer la continuidad del proceso de transformación individual y comunitaria.

La dispersión de los recursos se realizará mediante la modalidad de giro, a través de la red nacional de la unión temporal integrada por SuRed y SuperGiros. Los beneficiarios deberán estar atentos a los canales oficiales de Prosperidad Social, donde se informarán fechas, puntos de pago y recomendaciones para el retiro seguro del dinero.

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La entidad reiteró la importancia de consultar únicamente fuentes oficiales para evitar fraudes o intermediarios. Además, recordó que todos los trámites son gratuitos y se realizan a través de sus canales habilitados:

Página web: www.prosperidadsocial.gov.co

Canal de WhatsApp: https://onx.la/chwp

Formulario PQRSDF: https://onx.la/delta1

Gerencias regionales: https://prosperidadsocial.gov.co/en-los-territorios/

Por otro lado, Prosperidad Social continúa con la entrega de recursos de otros programas. Hasta el 18 de mayo se desarrolla el segundo ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, priorizando hogares étnicos a través de la estrategia de focalización indígena. En este proceso se asignaron 322.013 millones de pesos para beneficiar a 774.387 hogares.

Además, desde el 11 de mayo está en marcha el cuarto ciclo de Colombia Mayor, que se extenderá hasta el 27 del mismo mes, beneficiando a cerca de 3 millones de adultos mayores con una inversión de 700.086 millones de pesos.

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Los montos del subsidio varían según la edad y la ciudad de residencia:

Adultos mayores menores de 80 años: reciben $80.000 mensuales.

Mayores de 80 años: reciben un subsidio de $225.000 mensuales.

En Bogotá, gracias a un convenio con la Alcaldía Mayor, los adultos mayores menores de 80 años reciben $130.000 mensuales.

Finalmente, el Gobierno nacional, mediante Prosperidad Social, ha reforzado los criterios de focalización con base en el Sisbén IV y procesos de verificación institucional, lo que permite ampliar la cobertura y asegurar que los recursos lleguen a los hogares con mayores necesidades.