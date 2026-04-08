Prosperidad Social dio luz verde al inicio formal de las transferencias monetarias del segundo ciclo de 2026 del programa Jóvenes en Paz. Según confirmó la entidad el 7 de abril, los pagos comenzarán a partir de este 8 de abril y beneficiarán a 12.623 jóvenes en todo el territorio nacional. Para cubrir estos desembolsos, el Gobierno colombiano destinará más de 13.619 millones de pesos.

El arranque de este ciclo se produce después de que la propia entidad anunciara, a finales de marzo, que el calendario de pagos experimentaría ajustes por cuenta de los cierres de fin de mes y los días festivos propios de Semana Santa. Así, la ventana de entrega para el ciclo 2 quedó establecida entre el 6 y el 10 de abril de 2026.

Por qué se ajustó el cronograma habitual de pagos de Prosperidad Social para este año

Los cambios en la programación no respondieron a fallas operativas, sino a condicionantes del propio calendario. Prosperidad Social explicó que las restricciones derivadas de las fechas de cierre e inicio de mes, sumadas a los festivos de Semana Santa, hacían necesario adaptar el cronograma. El objetivo declarado por la entidad fue el de normalizar las entregas y evitar acumulaciones o demoras que perjudicaran a los participantes.

En términos prácticos, este ajuste también implica que los ciclos siguientes se distribuirán de forma comprimida durante los próximos meses.

Las transferencias correspondientes al ciclo número 3 de 2026 están proyectadas para finales de abril, mientras que los ciclos 4 y 5 se realizarán durante mayo. De esta manera, la entidad busca que los jóvenes beneficiarios no acumulen retrasos en la recepción de sus recursos.

Cómo funciona el programa Jóvenes en Paz y quiénes pueden acceder

Jóvenes en Paz es un programa liderado y coordinado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, cuyo propósito central es ofrecer una ruta integral de atención a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Sus tres pilares fundamentales son: romper ciclos de violencia en comunidades en riesgo, favorecer la desvinculación de dinámicas criminales y promover la integración educativa, laboral y social de los participantes.

Dentro de esta arquitectura institucional, el rol de Prosperidad Social se limita al componente de transferencias monetarias condicionadas. Esto significa que la entidad solo procede al pago una vez que el Ministerio de Igualdad y Equidad ha expedido la certificación de cumplimiento de condicionalidades por parte de cada participante. Los incentivos mensuales pueden alcanzar hasta un millón de pesos, con un tope de doce transferencias por beneficiario al año.

Qué muestran los datos del primer ciclo y qué esperar en los próximos meses

A modo de referencia, el primer ciclo de 2026 —ejecutado el 27 de febrero— alcanzó a 12.744 jóvenes beneficiarios, con una inversión de 14.102 millones de pesos. Las cifras del segundo ciclo son ligeramente inferiores en número de beneficiarios (12.623) y en monto total (más de 13.619 millones de pesos), una diferencia que puede obedecer a variaciones en la certificación de condicionalidades por parte del Ministerio.

Los depósitos se realizan mediante abono directo a cuentas bancarias o a través de depósitos electrónicos por medio de la plataforma Siif Nación. Prosperidad Social reiteró que los trámites relacionados con sus programas son completamente gratuitos y no requieren de ningún tipo de intermediario, e instó a los participantes a consultar únicamente sus canales oficiales para evitar ser víctimas de fraudes.

Lo que deben saber los beneficiarios para recibir su pago sin contratiempos

Para garantizar la correcta recepción de los recursos, los participantes del programa deben mantenerse al día con los canales de información oficiales de Prosperidad Social. La entidad dispone de su página web en prosperidadsocial.gov.co, un canal de contenidos en WhatsApp y un formulario de PQRSDF —peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones— disponible en línea.

Con este segundo ciclo en marcha, la hoja de ruta para el resto del primer semestre queda bastante definida: tres ciclos adicionales de pagos antes de que finalice mayo, todos apuntando a sostener el vínculo de los jóvenes con la ruta de participación y permanencia en el programa.