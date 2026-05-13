La Contraloría General de la República advirtió es de miércoles en un comunicado un rezago crítico en la implementación del programa de reparación colectiva: solo el 5 % de los sujetos de reparación han culminado su proceso.

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Así lo reveló el ente de control fiscal al presentar los resultados del estudio Intersectorial sobre el Programa de Reparación Colectiva, en el que analizó la evolución del registro de los Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) en el Registro Único de Víctimas desde 2011 y con información histórica hasta 2025, a partir de la cual se proyectó el comportamiento del registro hasta 2031, año en que finaliza la prórroga de la Ley 1448 de 2011.

“El análisis de tendencias muestra que, de mantenerse el ritmo actual, para 2031 solo el 9,4 % de los SRC habría culminado sus procesos de reparación, dejando 1.645 colectivos pendientes”, sostuvo la entidad.

Agregó en este mismo sentido que de los 1.197 Sujetos de Reparación Colectiva reconocidos en el país al 31 de agosto de 2025, solo 60 han logrado culminar la implementación de su Plan Integral de Reparación Colectiva.

“El tiempo promedio requerido para el cierre efectivo de un Plan Integral de Reparación Colectiva se acerca a los 10 años, duplicando ampliamente los plazos previstos en la normativa, lo que constituye un incumplimiento del principio de eficacia, y prolonga la afectación y revictimiza a los sujetos”, precisó el organismo de control.

Y concluyó la Contraloría que el estudio estima que garantizar la reparación integral de estos sujetos restantes demandaría recursos cercanos a $9 billones, calculados con base en el valor máximo definido por la Unidad para las Víctimas en la Resolución 3143 de 2018, “lo que representa un importante desafío para la sostenibilidad fiscal del país”.