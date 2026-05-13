Por medio de una publicación en las redes sociales de la Procuraduría General de la Nación, el procurador Gregorio Eljach rechazó el asesinato de cuatro soldados del Ejército en medio de una operación militar en el departamento del Guaviare.

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“El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, rechaza con vehemencia el asesinato de cuatro (4) soldados del Ejército en zona rural de San José del Guaviare, Guaviare, y expresa su solidaridad con sus familias y compañeros. El jefe del Ministerio Público hace un llamado al respeto por los derechos humanos y solicita a las autoridades adoptar medidas urgentes para proteger a la población civil y garantizar la atención de los heridos”, se lee en la publicación.

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, rechaza con vehemencia el asesinato de cuatro (4) soldados del @COL_EJERCITO en zona rural de San José del Guaviare, Guaviare, y expresa su solidaridad con sus familias y compañeros. El jefe del Ministerio Público hace… — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) May 13, 2026

De acuerdo con el Ejército Nacional, la muerte de los soldados se registró luego del desarrollo de una acción ofensiva contra integrantes del grupo armado organizado residual, GAO-r, Bloque Jorge Suárez Briceño, en la zona rural de la capital del departamento del Guaviare.

“En esta acción terrorista fueron asesinados cuatro de nuestros soldados y tres más resultaron heridos, quienes a esta hora están siendo evacuados del área”, informó la institución castrense a través de un breve comunicado precisando que el despliegue de las tropas continúa en el sector.

Asimismo, expresaron sus condolencias a las familias, amigos y compañeros de los militares fallecidos.

Hace menos de una semana, otro soldado también fue asesinado en combates con las disidencias de ‘Calarcá’ en el municipio de Briceño, en Antioquia, el pasado 5 de mayo. Otro militar más resultó herido.