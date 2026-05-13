En el departamento de Córdoba persiste el fenómeno de la ola de calor, al tiempo que continúan registrándose condiciones climáticas mixtas asociadas a la temporada regular de lluvias, con presencia de nubosidad, precipitaciones aisladas, altas temperaturas y elevada sensación térmica en gran parte del departamento.

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El más reciente informe del Ideam indica que estas condiciones se mantendrán hasta mañana jueves 14 de mayo, con presencia de nubosidad y precipitaciones en algunos sectores, pero también con temperaturas elevadas, que en Córdoba han superado los 40 grados centígrados.

Ante esto, las autoridades, en especial desde la Dirección de Gestión del Riesgo de la gobernación a cargo de Lina Benavides, reitera el llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de prevención y autocuidado que han recomendado en los últimos días, especialmente frente a los riesgos asociados a golpes de calor, deshidratación y afectaciones en la salud.

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“Aunque se presenten lluvias aisladas en algunos municipios del departamento, seguimos registrando altas temperaturas y una fuerte sensación térmica, principalmente por la humedad relativa que se presenta”, dijo.

Entre las recomendaciones están: mantenerse hidratado, incluso si el día está nublado; evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación; utilizar protección solar y ropa fresca; reducir actividad física si se siente agotamiento o mucho calor; si siente mareo, dolor de cabeza, agotamiento o deshidratación, acudir al médico y permanecer atentos a la información emitida por las autoridades oficiales.

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Alerta por incendios

Además el Ideam también advierte sobre una alerta amarilla preventiva para 15 municipios de Córdoba por posibles incendios forestales, debido a las altas temperaturas y a las condiciones secas que continúan registrándose en varias zonas del territorio.