Unidades de la Sijin del Departamento de Policía Córdoba le propinaron un contundente golpe a quienes se dedican a fabricar y distribuir licor adulterado.

Lea más: La Policía capturó en Montelíbano, Córdoba, a un perfilador de víctimas del Clan del Golfo

En las últimas horas los uniformados se incautaron de 4 pimpinas blancas de 20 litros cada una, 2 garrafones azules de 20 litros, 1 barril de plástico de 200 litros, todos con un líquido similar al alcohol; además de 270 botellas de vidrio de un litro vacías con marquillas, y capturaron a su distribuidor.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Lorica en medio de una diligencia de allanamiento y registro.

Para la Policía de Córdoba los resultados de este operativo son muy significativos porque protegen la salud de los cordobeses, en especial en fechas de celebraciones importantes como la Feria Ganadera que se aproxima.

Ver más: Modernizarán el parque automotor de taxis para fortalecer la competitividad turística de Córdoba

Las investigaciones de la Sijin permitieron establecer que en el lugar allanado había una capacidad de producción anual de miles de litros, con las cuales recaudaban aproximadamente más de $160 millones, lo que además afecta de manera significativa las rentas departamentales.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente, mientras la Policía Nacional reitera su compromiso de continuar con operativos en toda la región, especialmente durante las festividades, salvaguardando la vida y bienestar de todos los cordobeses.