Con el propósito de continuar avanzando en el fortalecimiento de la infraestructura educativa del departamento, funcionarios adscritos a las secretarías de infraestructura y educación departamental de Córdoba realizaron una nueva visita técnica al corregimiento San Luis, en el municipio de Puerto Escondido, para verificar las condiciones del predio recientemente dispuesto por la administración municipal para la construcción de la nueva sede de la Institución Educativa San Luis de Sevilla.

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El 31 de marzo de 2025 hubo una visita a un primer predio propuesto y tras 13 meses el municipio propone otro que fue revisado este jueves 7 de mayo en sus aspectos de ubicación, características geográficas, condiciones del suelo y accesibilidad.

Cortesía Gobernación de Córdoba

Además la comisión de la gobernación dialogó con la comunidad y funcionarios municipales, y presentó observaciones preliminares relacionadas con las condiciones del terreno y la necesidad de contar con estudios técnicos complementarios (geotecnia, levantamiento topográfico con planimetría y altimetría, de suelo y disponibilidad de servicios públicos) que permitan continuar con el proceso de estructuración del proyecto de infraestructura educativa.

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“Una vez se haga la revisión de la documentación remitida desde el municipio procederemos a convocar una mesa técnica con participación de representantes de la comunidad para dar a conocer los resultados del diagnóstico y seguir avanzando en las etapas que siguen. Desde la gobernación de Córdoba los recursos están apropiados para hacer la inversión en la nueva sede, lo importante es garantizar que donde se levante la edificación no represente un riesgo para los estudiantes y docentes”, expresó Angela Muñoz, secretaria de educación encargada de Córdoba.