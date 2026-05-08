La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, sancionó con una multa de $1.306.426.800 a la Constructora Bolívar Bogotá S.A. por vulneración de los derechos de los consumidores.

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Mediante un comunicado, la SIC explicó que la decisión se adoptó con fundamento en la información recaudada durante la visita de inspección realizada el 22 de octubre de 2024 al proyecto ‘Buenavista Living’, así como en los requerimientos posteriores efectuados por la Dirección y el análisis de cerca de 30 quejas presentadas en contra de la constructora.

Los principales hechos que motivaron esta decisión de la Dirección incluyen: incumplimientos en las fechas de entregas de los inmuebles y publicidad engañosa en el proyecto ‘Buenavista Living’.

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En el primer caso, la investigación comprobó que la Constructora Bolívar incumplió la fecha de entrega ofrecida a los compradores de apartamentos del proyecto de vivienda de interés social ‘Buenavista Living’.

Adicionalmente, la Constructora modificó el plazo de entrega en al menos tres ocasiones, afectando las expectativas legítimas de los consumidores y alterando la fecha de escrituración, de la cual dependía el precio final del inmueble, tratándose de vivienda VIS.

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En cuanto a la publicidad engañosa, se evidenció que las piezas publicitarias utilizadas para promocionar el proyecto ‘Buenavista Living’ “contenían información insuficiente, confusa e inoportuna, con la capacidad de inducir a error a los consumidores sobre la naturaleza de los inmuebles ofrecidos”.

“En particular, no se informó de manera clara que se trataba de viviendas de interés social (VIS)”, precisó la SIC.

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Por último, indicó que contra el acto administrativo sancionatorio procede recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor y/o el de apelación ante la Delegada para la protección del consumidor.