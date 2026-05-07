El precio del dólar en Colombia para este jueves 7 de mayo inició con un promedio de $3.718, lo que significó un aumento de $12 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.706,44.

La divisa estadounidense seguía a la defensiva el jueves a nivel mundial, ya que las esperanzas de una distensión en el conflicto entre Irán y EE.UU. respaldaban las divisas expuestas al petróleo, mientras que Tokio reanudó su intervención verbal en apoyo del yen, lo que mantenía a los especuladores en una postura cautelosa.

Aunque el optimismo global por un posible fin del conflicto entre EE. UU. e Irán sigue vigente, el peso colombiano muestra una resistencia a fortalecerse con la misma velocidad que sus pares regionales, condicionado por factores técnicos y movimientos del Gobierno nacional.

Según JP Tactical Trading, si el Gobierno sigue comprando dólares en contravía de la tendencia regional, el peso colombiano podría sufrir una descorrelación. Esto no solo evitaría que la tasa de cambio baje, sino que podría generar una salida de capitales al enviar una señal de desconfianza o de intervención artificial en el mercado.

La atención geopolítica se desplaza hacia Pekín, pues China ha intensificado su presión sobre Teherán para que acepte una salida negociada. Dado que el gigante asiático es el principal comprador de crudo iraní, necesita que el Estrecho de Ormuz recupere la normalidad para frenar las presiones inflacionarias que amenazan su propio crecimiento.