Luego de la denuncia de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) sobre el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia, finalmente la Gobernación del departamento anunció la muerte del comunicador luego de haber sido interceptado por las disidencias de alias Calarcá.

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De acuerdo a lo informado por la Gobernación de Antioquia, Mateo Pérez Rueda, también estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional y director de la revista local El Confidente de Yarumal, buscaba entrar a la vereda Palmichal, en Briceño, cuando fue abordado por disidencias al mando de ‘Calarcá.

De acuerdo con las autoridades, se trata de una zona con una fuerte injerencia del Frente 36 de las disidencias de las Farc, donde en recientes combates con el Ejército murió ‘el Turco’, un experimentado explosivista cercano a uno de sus principales cabecillas, alias ‘Primo Gay’.

La Secretaría de Seguridad de Antioquia señala como responsable de la desaparición del joven periodista a Jhon Edison Chala Torejano alias Víctor Chala o ‘Chalá’, otro de los líderes de esta estructura, y por quien en las últimas horas se anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos para quien entregue información que permita su captura.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció y rechazó la desaparición del periodista y advirtió sobre graves hechos que se vienen presentando en la región.

“El municipio de Briceño atraviesa una crisis humanitaria derivada de la confrontación entre el Frente 36 de las disidencias de la línea de Calarcá y el Clan del Golfo, que se disputan corredores estratégicos claves, particularmente en veredas como Travesías, El Roblal, El Hoyo, La Loma y Palmichal. Estas dinámicas han generado temor generalizado, restricciones a la movilidad y graves impactos sobre la población civil”, se lee en una publicación de la Defensoría.