La Federación Nacional de Departamentos (FND) se unió a la ola de rechazo que generó el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre un “juicio revolucionario” y “condenas” a funcionarios del CTI de la Fiscalía y policías que mantiene secuestrados en Arauca.

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“Rechazamos de manera categórica que grupos armados ilegales, específicamente el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pretendan atribuirse facultades judiciales, simulando “juicios” e imponiendo supuestas condenas al margen del orden constitucional. Estas prácticas, que no solo constituyen una grave violación a los derechos humanos, sino que representan una amenaza directa al Estado de derecho, a la institucionalidad y a la seguridad jurídica del país", se le en el comunicado de la FND.

Se añade en el escrito: “Ninguna organización al margen de la ley puede sustituir a la justicia ni legitimar mecanismos como la denominada “prisión revolucionaria”, carentes de toda validez legal".

Recordaron en la misiva que Colombia es un Estado Social de Derecho que se rige por la Constitución, en el cual el respeto por la vida, la integridad y la libertad de los colombianos es un principio fundamental y básico.

También se unieron a gremios, entidades y organizaciones que han exigido la liberación inmediata de los funcionarios secuestrados sin ningún tipo de condiciones. “De esta manera, se demostraría una real voluntad de paz”.

Por último, en el comunicado agradecieron a las personas, organizaciones y autoridades que mantienen los canales humanitarios para lograr la liberación de los secuestrados.

Las víctimas son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, secuestrados en mayo de 2025 en el departamento de Arauca (este) y quienes según un comunicado leído el martes por un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN, deberán permanecer en poder de esa guerrilla 60 y 55 meses respectivamente.

De igual forma, los policías de la dirección de investigación criminal (Dijin) Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados también en Arauca en julio pasado, fueron “condenados” respectivamente a 36 y 32 meses de secuestro prolongado.