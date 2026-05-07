El Ejército Nacional negó en las últimas horas una ‘purga’ dentro de la institución tras la salida de varios oficiales, y aseguró que las jubilaciones se derivan de procesos normales como la antigüedad, las necesidades institucionales y el desempeño dentro de las Fuerzas Militares, “en coherencia con el plan de carrera militar”.

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“Los procesos de retiro de oficiales, suboficiales y soldados profesionales no son arbitrarios ni repentinos. Se rigen por lo establecido en los Decretos Ley 1790 y 1793 de 2000 y demás normas vigentes. Asimismo, se realizan bajo evaluaciones periódicas, comités rigurosos y etapas definidas que garantizan el debido proceso, la transparencia y la equidad”, enfatizó el Ejército.

De igual manera, el comunicado señala que el Ejército Nacional es una institución de “estructura piramidal”, con cupos limitados en cada grado, lo que implica un sistema progresivo y competitivo en el que “no todos pueden ascender a los grados inmediatamente superiores, siendo esto una característica natural de una institución castrense”, añadió.

El Ejército indicó además que los ajustes en la planta de personal responden a una “renovación natural y planificada”.

“Es importante precisar que el personal incluido en recientes resoluciones de retiro ya cumplía con el tiempo de servicio requerido y contaba con el derecho a su asignación de retiro, facultad discrecional que otorga la Ley Articulo 103 del decreto 1790″, reza el documento.

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La institución armada anunció que así como algunos integrantes culminan su ciclo en el Ejército, “de manera permanente se incorporan nuevas generaciones de oficiales, suboficiales y soldados, quienes fortalecen las capacidades del Ejército Nacional y aseguran la continuidad del servicio en defensa del país”.