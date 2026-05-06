La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció este miércoles que el periodista colombiano Mateo Pérez Rueda, director de la revista local El Confidente de Yarumal, fue asesinado mientras hacía trabajos de reportería en la vereda Palmichal, en el municipio de Briceño, departamento de Antioquia.

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“Pérez Rueda, quien estaba desaparecido desde ayer, se encontraba realizando trabajos de reportería en la zona”, expresó la FLIP en un breve comunicado en X, donde publicó una fotografía del joven, quien también era estudiante de ciencia política de la Universidad Nacional de Colombia.

#AlertaFLIP | Según información preliminar, Mateo Pérez Rueda, periodista y director de la Revista El Confidente, de Yarumal (Antioquia), habría sido asesinado en la Vereda Palmichal, en Briceño. pic.twitter.com/cOUB3xCVEZ — Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) May 6, 2026

Según las redes sociales de Rueda, el joven se dedicaba a escribir para ese medio digital sobre accidentes locales y conflicto armado en los alrededores de Yarumal.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre la muerte del joven periodista.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por el hecho y señaló que el crimen habría sido cometido por miembros del Frente 36, de las disidencias de las FARC.

Expresamos nuestra profunda preocupación por la desaparición del periodista Mateo Pérez Rueda, del medio digital El Confidencial de Yarumal, y por las graves informaciones conocidas hasta el momento, según las cuales se presumiría que habría sido asesinado por integrantes del… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) May 7, 2026

Esta semana un juez condenó a 43 años y seis meses de cárcel a un hombre por el asesinato del periodista de la emisora Sonora Estéreo Mardonio Mejía Mendoza, perpetrado el 24 de enero de 2024 en el departamento caribeño de Sucre.

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En ese caso, la Fiscalía informó que Ledinwint Yesith Díaz Mercado, el condenado, atacó a tiros por la espalda al periodista en su vivienda, que también servía como sede de su trabajo.