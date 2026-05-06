Harold Daniel Barragán Ovalle, quien participó en la planeación del magnicidio a mediados de 2025 del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay mediante cuatro videollamadas, tras el preacuerdo suscrito con la Fiscalía y avalado por un juez penal especializado de Bogotá, será condenado a 21 años de prisión.

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Producto de la negociación judicial, Barragán aceptó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

“Las pruebas obtenidas por la Fiscalía indican que Barragán Ovalle, a través de cuatro videollamadas, participó en la coordinación de las acciones previas y posteriores al ataque, entre ellas el reconocimiento del lugar donde se ejecutó el atentado. Asimismo, se le atribuye haber seleccionado al adolescente que disparó contra la víctima y ayudado a Elder José Arteaga, alias Chipi, a permanecer oculto y evadir la acción de las autoridades”, recordó el ente acusador en el comunicado.

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Este hombre, agrega la Fiscalía, hizo parte de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios selectivos y al tráfico de estupefacientes, entre otras actividades ilícitas.

Finalmente, recordó el organismo acusador que por el magnicidio de Uribe Turbay se vinculado formalmente al proceso a nueve personas, entre ellas Simeón Pérez Marroquín, señalado como intermediario entre los determinadores del homicidio; Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González, quienes fueron condenados a penas desde los 21 años de prisión.

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