Tras enterarse de la reestructuración interna realizada por la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, que prácticamente lo dejó sin funciones relevantes dentro de la entidad, el subgerente Jhonattan Duque presentó en la mañana de este martes 5 de mayo su carta de renuncia.

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Asimismo, en el documento, Jhonattan Duque señaló que dentro de la entidad se encontró con “dificultades ajenas a (su) voluntad” para aportar una mirada técnica y realizar seguimiento al uso adecuado de los recursos públicos.

El funcionario, quien previamente se desempeñó como subdirector del Departamento Nacional de Planeación, deja el cargo luego de un mes particularmente tenso, marcado por las denuncias del exgerente Carlos Carrillo sobre supuestas solicitudes de coimas por parte de una asesora de la gerente a contratistas vinculados con el proyecto de La Mojana.

A esto se suman las declaraciones de la propia gerente en distintos medios, en las que mencionó la posible existencia de unos “espías” que, según ella, estarían intentando interferir en su gestión dentro del Fondo.

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Según lo conocido por Caracol Radio, indican que el distanciamiento entre Duque y la dirección del organismo se profundizó después de que el subgerente advirtiera sobre presuntas irregularidades en la cesión del contrato relacionado con la denominada ‘Ruta del Arroz’.

Por otro lado, 6AM de W Radio ya había revelado que uno de los asesores vinculados por Angie Rodríguez en el Fondo Adaptación es Mario Maldonado Petro, compadre del político del Partido de la U Julio Elías Chagüi. Según lo conocido, este asesor habría sostenido reuniones privadas con interesados en la cesión del mencionado contrato, por el cual presuntamente se estaría solicitando el pago de una suma considerable de dinero.