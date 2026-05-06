Este miércoles, la sede Caribe de Comfamiliar, abrió sus puertas la segunda edición de ‘Perrenque Creativo’, un congreso que poco a poco se posiciona como vitrina del talento y la estrategia en comunicación y marketing del Caribe colombiano.

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El evento reúne en un mismo espacio a líderes de empresas, agencias, marcas, medios y la academia, figuras que hoy entienden y aplican las claves para mover proyectos en mercados cada vez más exigentes.

Una de las conferencias se tituló: “De la presencia a la relevancia en el Mundial 2026”, liderada por Rafael López, CEO de Brandstrat. Allí, se puso sobre la mesa cómo las marcas están o no logrando quedarse en la mente de la gente.

Serán 108 partidos, múltiples pantallas y una avalancha de contenidos ocurriendo al mismo tiempo. Pero, según explicó, el consumo ya cambió: “El contenido no va a ser quién metió el gol, va a ser la conversación, lo que pasa alrededor”.

Orlando Amador Perrenque creativo 2026

Es decir, el foco ya no está solo en el juego, sino en todo lo que lo rodea. Las historias, los momentos espontáneos y las interacciones serán las que realmente capten la atención.

Para aterrizar esa idea, compartió un ejercicio concreto: “Hicimos 800 encuestas y las personas mencionaron marcas que no son patrocinadoras oficiales”.

En ese camino, destacó a las marcas que ya hacen parte natural del fútbol. “Hay marcas que son parte del ritual”.

La estrategia no se automatiza

Para hablar de Inteligencia Artificial y su impacto en la industria, llegó el panel “Human After Data: la estrategia no se automatiza”.

Andrés Ortiz, Partner & Colombia General Director de LLYC, intervino con un mensaje relacionado con el momento que vive el sector. Desde su experiencia, aseguró que la discusión ya no es si se adopta o no la inteligencia artificial, sino cómo se integra en el día a día de las compañías.

“Yo creo que básicamente la adopción de la IA es una realidad, no en forma de ir en contra del proceso. Y creo que la responsabilidad humana es tal vez el elemento más importante que hay en este slide, y es que la IA no es un enemigo, la IA es una herramienta”.

Ortiz también explicó que muchas empresas ya están en procesos de cambio, ajustando su forma de operar frente a este nuevo escenario tecnológico.

“Yo creo que ahorita estaba terminando precisamente una reunión de generar los cambios en el modelo operativo de muchas de las compañías. La IA está en un proceso de rediseño, hay mucha inquietud por parte de la gente”.

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Sin embargo, resaltó que a pesar de estos cambios, la inteligencia artificial no reemplaza lo esencial del ser humano en el trabajo.

“Lo que hay que entender es que la IA tiene conocimiento, pero las decisiones siguen siendo del humano, el que sabe, el que tiene la empatía, el que tiene que entender las situaciones difíciles”.

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Desde la academia, Mariaisabella de Castro, de la Universidad del Norte, habló desde la experiencia en las aulas y destacó que este no es un debate reciente, sino una discusión que lleva años en construcción.

“Ha sido un debate constante, permanente desde hace varios años. Nosotros, desde hace mucho tiempo, dejamos de enseñar a los diseñadores a manejar programas”.