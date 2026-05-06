El docente, investigador y director del Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico de la Universidad de Córdoba, IIBT, Salim Mattar Velilla, explicó que el Hantavirus no es nada nuevo y que, sobre el particular esta alma máter lleva varios años realizando investigaciones.

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“El virus del Hantavirus apareció en la Guerra de Corea, justamente en la población ubicada en el río Hanta, en Corea del Sur. Posteriormente, fue identificado cuando algunos pacientes presentaron fiebres hemorrágicas. Existe en Colombia y en toda Latinoamérica. En Estados Unidos es la principal causa del síndrome cardiopulmonar”, indicó el experto en enfermedades tropicales.

La apreciación de Mattar Velilla obedece al hecho que ocupa la opinión pública internacional, relacionado con el brote de Hantavirus en un crucero que arribaría a Islas Canarias, un archipiélago español, con tres fallecidos, y al parecer con más contagios.

El científico unicordobés afirmó que la Universidad de Córdoba, desde el año 2004, ha realizado investigaciones en las cuales ha detectado la presencia del virus, tanto en roedores como en humanos. De estos estudios – sostiene el investigador - se puede concluir que esta patología puede ser mortal, pero varía mucho según la cepa que circule.

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En Estados Unidos es una cepa muy mortal y letal, en contraste con las cepas del norte de Sudamérica, especialmente en Panamá, donde se presenta una infección no tan agresiva como la de Estados Unidos, de acuerdo con la explicación del científico, doctor en Ciencias Biológicas y Biomédicas.

Agregó que la cepa que circula en el sur del continente, en países como Argentina y Chile, conocida como el virus de los Andes, tiene una gran virulencia.

La limpieza e higiene, especialmente en las cocinas, y evitar que los roedores entren a las casas son las principales recomendaciones que hace el doctor Mattar Velilla para prevenir la infección por Hantavirus.

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Como sucedió en la pandemia ocasionada por el coronavirus, la Universidad de Córdoba y sus investigadores ratifican el liderazgo científico de la institución en la región, en Colombia y en el mundo.

El rector de esta alma máter, Jairo Torres Oviedo, sostuvo que “estamos ratificando el liderazgo científico de la Universidad de Córdoba en áreas donde somos pioneros y referentes nacionales e internacionales. Estamos generando una ciencia pertinente, con presencia en 16 departamentos de la geografía nacional. Esta es la grandeza de Unicórdoba: hacer ciencia de alto nivel y ponerla al servicio de la humanidad”.