Con el objetivo de supervisar el estado de ejecución y cumplimiento de los cronogramas establecidos, la gobernación de Córdoba realizó una nueva jornada de inspección técnica a las obras de mejoramiento vial que se adelantan en la Calle Larga del municipio de Sahagún.

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El equipo de la Secretaría de Infraestructura departamental, junto a delegados de la alcaldía municipal y representantes de la firma contratista, recorrió los 3,1 kilómetros intervenidos para evaluar el avance de los frentes de trabajo actuales.

Durante el comité de obra realizado en terreno, los especialistas verificaron la finalización de hitos estratégicos en la infraestructura subterránea, tales como la instalación de manjoles en el sector del Cementerio y la modernización del sistema de acueducto y alcantarillado en la carrera 14.

Gobernación de Córdoba

Estos componentes resultan fundamentales para garantizar la estabilidad del suelo previo a las labores de pavimentación final que ya se encuentran en marcha en diversos puntos del corredor.

Sobre el avance de la jornada, el ingeniero civil Iván García, apoyo de la Secretaría de Infraestructura, manifestó que “estamos verificando que cada paso técnico se cumpla rigurosamente. La instalación de las redes sanitarias y los manjoles nos permite asegurar que, una vez vertido el pavimento, la obra tenga la durabilidad que los sahagunenses esperan y merecen”.

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Por su parte, el arquitecto asesor, Juan Gonzalo Bula destacó el impacto social del proyecto al indicar que “esta intervención no se limita a tirar asfalto; estamos recuperando el espacio público con andenes de 1,20 metros y rampas de acceso. Queremos que cualquier ciudadano, sin importar su condición de movilidad, pueda transitar de forma segura por esta renovada Calle Larga”.

Con este seguimiento permanente, la administración departamental busca asegurar que los compromisos adquiridos se traduzcan en una mejora real de la conectividad y la calidad de vida en el municipio.