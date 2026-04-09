Unidades del Departamento de Policía Córdoba en asocio con las del Batallón Junín del Ejército Nacional aprehendieron en el municipio de Sahagún a tres hombres señalados del delito de hurto calificado y agravado.

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Además en desarrollo del procedimiento policial fue incautada una pistola 9 mm, tres proveedores, munición de diferentes calibres y celulares.

A los tres capturados los señalan de haber protagonizado un robo en una finca ubicada en zona rural de esta subregión de la sabana cordobesa.

“Los indiciados habrían actuado de manera coordinada, empleando el arma de fuego como medio de presión e intimidación para lograr su objetivo ilícito”, reporta la Policía.

La detención se produjo tras la activación de un plan candado que fue posible gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad, que alertó a los uniformados sobre la comisión del delito en el que estos se habrían apropiado de una motocicleta, dinero en efectivo, equipos móviles y joyas. Algunos de estos elementos lograron ser recuperados.

Los capturados, de quienes no dieron a conocer sus identidades, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación a la espera de que un juez de la República les defina su situación judicial.

La Policía en Córdoba invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la tranquilidad y seguridad a través de las líneas 123 y 3227021245, garantizando absoluta reserva.