Debido a que la Universidad de Córdoba es la que opera las unidades de atención de la primera infancia en los municipios de Montería y Sahagún, en las últimas horas sus directivas se reunieron con la directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres Cárdenas, para analizar el primer balance del convenio.

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El rector de la alma máter, Jairo Torres Oviedo, destacó los alcances de la alianza pública entre el Bienestar Familiar y la Universidad de Córdoba alrededor de la primera infancia. “Todo el trabajo adelantando en los CDI, tanto en la ciudad de Montería como en el municipio de Sahagún, ha sido una experiencia de realización, de aprendizaje pero, sobre todo, de trabajar por la primera infancia, que es lo más sensible e importante en lo que una sociedad debe centrar todos sus esfuerzos”.

Por su parte la directora Astrid Cáceres, manifestó que en el desarrollo de la mesa de trabajo lograron “pulir las arquitecturas institucionales de ambas partes para que cada vez sea mejor este piloto. Ya 42 unidades, más de 3000 niños vinculados a la alianza con la universidad pública. Para nosotros el trabajo con la universidad pública es fundamental. Todo lo que hemos pensado desde que lo llamamos así, es que desde el jardín hasta la universidad los niños tengan una educación gratuita y de calidad”, afirmó la directora nacional del Bienestar.

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Finalmente el rector de Unicórdoba enfatizó en que la Universidad ha puesto su capacidad para brindarle a los niños una formación integral que les permita construir un presente y un futuro en condiciones de dignidad, cambiar su visión de vida y permitirle transitar hacia una movilidad social que los realice.