La alcaldía de Montería ratificó su compromiso con la tranquilidad de sus habitantes al realizar la entrega oficial de una nueva flota de vehículos destinados a robustecer las capacidades operacionales de la Policía y la Fiscalía en el departamento de Córdoba.

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La dotación, representada en vehículos, hace parte del Plan Integral de Convivencia Ciudadana “Montería Convive 2024-2027”, y tiene por objeto combatir el flagelo de la extorsión y brindar a los investigadores herramientas de movilidad de última generación para enfrentar el delito en todos sus frentes.

Cortesía Policía de Montería

La recepción oficial este miércoles 8 de abril estuvo a cargo del teniente coronel Pedro Andrés Isaza Gómez, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Montería, quien destacó la importancia estratégica de estos equipos.

“Esta entrega es un multiplicador de fuerzas. No solo estamos sumando vehículos, estamos entregando capacidad operativa a quienes están en la primera línea contra el crimen. Estos automotores nos permitirán fortalecer el despliegue investigativo y, sobre todo, avanzar con resultados concretos en la lucha frontal contra la extorsión, devolviéndole la confianza y la libertad a nuestros comerciantes y ciudadanos”, dijo el oficial.

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Los vehículos fueron asignados estratégicamente a unidades claves de inteligencia e investigación criminal: Dirección Seccional de Fiscalías de Córdoba para garantizar la celeridad en la recolección de pruebas y el despliegue territorial y Gaula Córdoba, cuya labor es fundamental para la contención de los delitos de secuestro y extorsión en la región.

Cortesía Policía de Montería

Con esta inversión se optimiza la movilidad y permite una presencia más rápida y eficiente en las zonas urbanas y rurales, reduciendo los tiempos de reacción ante las denuncias ciudadanas.