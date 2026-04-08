La implementación del programa de mejoramiento genético bovino que auspicia la Gobernación de Córdoba comienza a mostrar resultados positivos según lo destacan campesinos que hoy acceden a la tecnología que antes no estaba a su alcance.

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Esta iniciativa, promovida por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, se implementa con el apoyo de la Federación Ganadera de Córdoba (Ganacor) y beneficia, de momento, a más de 300 campesinos que han recibido transferencia de embriones con alto valor genético, una herramienta que permitirá mejorar la calidad de su ganado, aumentar la producción de leche y fortalecer sus ingresos.

“Este es un beneficio que nos ha dado mucha ayuda para la productividad de nosotros en las parcelas y nuestros hogares. Con estos nuevos embriones vamos a esperar a tener menos vacas y una mayor producción de leche, esto nos impacta directamente en nuestro bolsillo”, Víctor González, beneficiario del programa de mejoramiento genético bovino en la zona rural.

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Esta iniciativa no solo contempla la implementación de esta tecnología, sino también procesos de capacitación y acompañamiento técnico, con el fin de fortalecer las capacidades productivas de los beneficiarios y garantizar en el tiempo el aprovechamiento adecuado de la innovación en sus fincas.

Para muchos pequeños productores de Córdoba, esta es la primera vez que acceden a un proceso de mejoramiento genético, lo que antes no veían posible por el costo del mismo. Esto representa un avance en sus condiciones de trabajo. “Antes no teníamos cómo acceder a esta tecnología y hoy, con el apoyo de la gobernación, vemos que sí es posible mejorar nuestro ganado y producir más con menos costos”, expresó otro beneficiario.

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