La pobreza sigue siendo uno de los mayores desafíos del mundo contemporáneo. Sin embargo, hoy sabemos que no se trata únicamente de la ausencia de ingresos. La evidencia acumulada en las últimas décadas ha permitido entenderla como un fenómeno mucho más complejo: la pobreza es, ante todo, multidimensional.

Esta comprensión no es solo conceptual. Se traduce en herramientas concretas de medición que permiten identificar las distintas privaciones que afectan a los hogares. Es preciso señalar que la pobreza multidimensional integra aspectos que van desde la educación y la salud hasta las condiciones de vivienda, el trabajo y el bienestar de la niñez. Esta mirada permite entender que las privaciones no ocurren de forma aislada, sino que se acumulan y refuerzan ciclos de desigualdad que requieren respuestas integrales.

Ser pobre, entonces, no es solo una cuestión de ingresos. También es vivir sin acceso a educación de calidad, sin atención en salud, en condiciones de vivienda precarias o con limitadas oportunidades de participación social. De hecho, estudios recientes muestran que entre el 81 % y el 99 % de las personas que enfrentan una privación suelen experimentar varias al mismo tiempo.

Antes de la pandemia, más de 1.300 millones de personas en el mundo vivían en esta situación, principalmente en África subsahariana y Asia meridional. En países como Níger o Sudán del Sur, más del 80 % de la población enfrenta múltiples privaciones, mientras que en India se han logrado avances importantes gracias a políticas sostenidas en educación y salud.

La pobreza no es únicamente la ausencia de bienes materiales. También es la reducción progresiva de las posibilidades de elegir, participar y construir un proyecto de vida digno. En ese sentido, la pobreza no solo limita las condiciones de existencia: limita horizontes de futuro.

Además, afecta la dignidad, las oportunidades y la posibilidad de participar plenamente en la vida social. Factores como el cambio climático, las crisis sanitarias y la inestabilidad económica están profundizando estas desigualdades y dificultando la salida de esta condición.

En América Latina, esta realidad es especialmente evidente. Aunque varios países han reducido la pobreza monetaria, persisten brechas profundas en el acceso a servicios básicos y empleo de calidad. La informalidad laboral y la desaceleración económica continúan afectando, sobre todo, a las poblaciones rurales y a los grupos históricamente excluidos.

Colombia no es ajena a este panorama. En los últimos años, el país ha logrado avances importantes, alcanzando en 2025 su nivel más bajo de pobreza multidimensional (9,9 %). No obstante, esta mejora no ha sido homogénea. En las zonas rurales, la pobreza sigue siendo hasta tres veces mayor que en las ciudades, lo que evidencia desigualdades estructurales aún no resueltas.

Sin embargo, el problema de fondo no radica únicamente en la existencia de pobreza, sino en las estructuras que permiten su reproducción intergeneracional. En muchos territorios, nacer en condiciones de vulnerabilidad continúa determinando el acceso a educación de calidad, empleo digno, salud y participación social. La desigualdad deja entonces de ser una circunstancia transitoria y se convierte en una condición estructural que limita las posibilidades de movilidad social.

La persistencia de la pobreza multidimensional también revela una desigualdad territorial profundamente arraigada. Mientras algunos territorios concentran infraestructura, inversión y oportunidades, otros permanecen históricamente marginados, dependiendo de políticas compensatorias que rara vez transforman las condiciones estructurales que producen exclusión.

En este contexto, algunos territorios ofrecen señales alentadoras. El departamento del Atlántico, por ejemplo, redujo su pobreza multidimensional al 8,2 %, posicionándose entre los mejores indicadores del país. Este resultado responde a una combinación de inversión social, políticas públicas sostenidas y articulación entre distintos actores.

Lo que evidencian estos avances es claro: durante décadas se asumió que el crecimiento económico, por sí solo, terminaría “derramando” bienestar sobre la sociedad. Sin embargo, la persistencia de profundas desigualdades territoriales demuestra que crecer no siempre significa incluir y que las cifras macroeconómicas pueden convivir cómodamente con formas persistentes de exclusión. Se requieren decisiones sostenidas, coordinación institucional y una mirada integral del bienestar. Cuando las políticas públicas logran articular educación, salud, empleo y condiciones de vida, el crecimiento puede traducirse en mejoras reales para las personas.

La pobreza multidimensional es, en realidad, un espejo incómodo del modelo de desarrollo contemporáneo. No solo revela carencias individuales, sino también las prioridades colectivas que hemos decidido normalizar: territorios sin oportunidades, sistemas educativos desiguales y generaciones enteras atrapadas en condiciones que limitan su posibilidad de transformar su propia vida.

Nos muestra no solo lo que falta, sino también las decisiones que hemos postergado. Reducirla exige algo más que crecimiento económico: requiere voluntad política para redistribuir oportunidades, reconocer desigualdades históricas y asumir que el desarrollo no puede seguir dejando territorios atrás.

Porque una sociedad no se define únicamente por cuánto crece, sino por cuántas personas deja realmente avanzar con ella.

@PedroLemusN