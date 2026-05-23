Con la campaña “Córdoba se mueve bien”, impulsada por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, el departamento logró duplicar el traslado de matrículas vehiculares a su territorio.

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“Gracias a la implementación de la Ordenanza N° 008 de 2024 que establece descuentos sobre vehículos automotores, la gobernación de Córdoba logró atraer nuevas matrículas, superando los recaudos anteriores presentados en 5.749 millones de pesos por concepto del impuesto vehicular, mientras que con la ordenanza el recaudo estimado asciende a $11.818 millones”, sostuvo el secretario de Tránsito y Transporte, Reinaldo Martínez Torres.

En el 2024, año de sanción, no se registraron descuentos y el recaudo con ordenanza es de $1.540 millones de pesos, superando así el escenario sin ordenanza que fue de $302 millones de pesos.

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En el 2025 se evidenció un mayor recaudo que pasa de $1.362 millones en el escenario sin ordenanza a $3.148 millones con ordenanza, con un costo asociado de $562 millones en descuentos y un beneficio adicional de $1.786 millones, equivalente a $3,18 de recaudo adicional por cada peso descontado.

“Este es un gran resultado para la gobernación de Córdoba. Nos propusimos incentivar a los contribuyentes con beneficios significativos para fomentar la cultura de pago del impuesto, lo que se traduce en bienestar para todos, pues con el aumento del recaudo estamos pavimentando, mejorando y rehabilitando más vías en el departamento”, afirmó el gobernador Erasmo Zuleta.

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