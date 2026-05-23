Sobre las 10:00 de la mañana, la Fábrica de Cultura de Barranquilla se convirtió en el epicentro de la edición número 43 del Premio Joselito Carnaval de Oro, una gala que exaltó a los guardianes culturales encargados de preservar las tradiciones del Carnaval de la 44.

El folclor y el talento de los hacedores de la Fiesta fueron protagonistas en este escenario que rindió homenaje a las agrupaciones, los artistas, directores y gestores culturales que hicieron posible el Carnaval del Bordillo 2026, y que cada año trabajan por conservar el patrimonio cultural de la ciudad y por mantener viva la esencia de la fiesta popular.

La ceremonia contó con la presencia del director del Carnaval de la 44, Edgar Blanco; el secretario de Cultura del Distrito, Johnny Vizcaíno Vargas; el director de Carnaval de Barranquilla S.A.S., Juan Carlos Ospino; el director de Proyectos Especiales de Carnaval de Barranquilla S.A.S., Alberto Gómez; así como la monarquía del Carnaval de la 44 2026: Sharon Hurtado, Luis Mauricio Aragón, Ashley Gómez Vásquez y Germán Palomino.

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“Estar reunidos hoy aquí, celebrando una nueva edición, me llena de satisfacción porque este premio representa el agradecimiento del Carnaval de la 44 a todos nuestros hacedores que, con esfuerzo, disciplina y amor por nuestras tradiciones, mantienen viva la esencia del Carnaval del Bordillo. Ellos son los verdaderos guardianes de nuestra identidad cultural y los responsables de que la Fiesta siga trascendiendo de generación en generación”, expresó Edgar Blanco, director del Carnaval de la 44.

Por su parte, el mandatario distrital de cultura, Johnny Vizcaíno, manifestó que “esta edición del Premio Joselito Carnaval de Oro no solo exalta el talento, sacrificio y esfuerzo de nuestros hacedores, sino también su compromiso por la salvaguarda de las tradiciones como verdaderos guardianes de nuestra cultura. Desde la Alcaldía de Barranquilla seguimos comprometidos con fortalecer la industria cultural y respaldar a quienes le dan sentido y vida a nuestra Fiesta”.

Durante la jornada, Edgar Blanco entregó un reconocimiento especial al director de Carnaval de Barranquilla S.A.S., Juan Carlos Ospino, otorgándole un Joselito Carnaval de Oro por su compromiso con el Carnaval del Bordillo desde su paso por la Secretaría de Cultura de Barranquilla.

A su vez, Ospino, junto al director de Proyectos Especiales de Carnaval de Barranquilla S.A.S., Alberto Gómez, exaltó la labor de Blanco y anunció que tanto el Carnaval de la 44 como Carnaval de Barranquilla S.A.S. participarán en un encuentro cultural en Brasil. Adicionalmente, se anunció que el Distrito destinará recursos para la creación de una sede del Carnaval del Bordillo, una iniciativa que fortalece los lazos entre las dos instituciones y reafirma que “Barranquilla tiene un solo carnaval”.

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Uno de los momentos más emotivos de la mañana fue la exaltación a Bernardo Guzmán Medina, Rey Momo 2001, gestor cultural y fundador de la emblemática cumbiamba El Gallo Giro, reconocido por su invaluable aporte al folclor y a la preservación de las tradiciones carnavaleras. Durante el homenaje, se recordó -además- que uno de los desfiles más representativos del Carnaval del Bordillo actualmente lleva su nombre: ´La Conquista Bernardo Guzmán Medina´.

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En el evento, los asistentes fueron testigos de las presentaciones de las agrupaciones: Cumbiamba La Taruya, Cumbiamba Infantil Aires de Santo Domingo, Evolución de los Gorilas de Malambo, Dankaribe, Fantasía Mallorquín, Son de Mar, Marimondas Quilleras, A Ritmo de África y Raíces de Mi Tierra, esta última con un homenaje especial a las icónicas Negritas Puloy.

En medio de la celebración también hubo espacio para la memoria y el reconocimiento póstumo. El Carnaval de la 44 rindió tributo a la maestra del folclor Totó la Momposina, destacando su legado como guardiana de los sonidos ancestrales del Caribe colombiano y su valioso aporte a la música folclórica nacional. Asimismo, se realizaron reconocimientos especiales a José Fernando Herrera, recordado como el legendario payaso ´Cara Sucia´, cuyo legado continúa vigente a través de su hijo Miguel Herrera ´Monedita´; y al defensor del Paloteo Reformado, William Pedroza, quien fue exaltado por su trayectoria y contribución a la preservación de esta danza tradicional.

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Durante la ceremonia fueron entregadas las estatuillas Joselito Carnaval de Oro en categorías como: Cumbiambas, Cumbiambas Infantiles, Disfraces Individuales y Colectivos, Comparsas, Danzas Especiales, Danzas de Congo, Comparsas Infantiles y Artistas; exaltando la excelencia artística, la creatividad, la disciplina y la puesta en escena de los participantes del Carnaval de la 44 2026.

Finalmente, los artistas barranquilleros Akanny y Linica, así como el cantante Juan Piña, recibieron reconocimiento especial en la categoría ´Artistas´, por su aporte musical a la fiesta popular.