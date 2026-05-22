El luto se apodera del audiovisual colombiano. Este viernes se conoció el fallecimiento del actor, dramaturgo, director y cineasta Esteban García Garzón, quien además era sobrino del Nobel Gabriel García Márquez.

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Esteban estudió Filosofía en la Universidad de los Andes de Colombia y Estudios Cinematográficos en la New York Film Academy de Los Ángeles, Estados Unidos.

Dos veces ganador del concurso de guión del Ministerio de Cultura de Colombia y del Concurso de Producción por su ópera prima De vuelta al mar de mis difuntos.

Preocupado siempre por los temas sociales e indígenas, Esteban trabajó como director de cine en varios Cortometrajes como Desentrañar (2012), Yo soy Margot (2014), Al otro lado del río (2016), Atarraya (2018).

También dirigió varios documentales como Taita Querubín y el alma de Ayawaska (2016), Humberto Arenas y el laberinto de la verdad (2015), El corredor del jaguar (2014).

A través de redes sociales, Proimágenes Colombia y la Academia Colombiana de Cine lamentaron su fallecimiento indicando: “Junto a su tío, Gabriel García Márquez, creó la Fundación FITI para el teatro y las artes, donde realizó la primera versión teatral de Cien años de soledad, presentada en distintas temporadas en Colombia y México”.

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Las entidades añadieron que en 2022 estrenó su cortometraje Invisibles en el Festival de Clermont-Ferrand. Ese mismo año, la adaptación de su guion Fraternidad llegó a HBO Max bajo el nombre Las iguanas.

Era hijo de Miryam Garzón, exdirectora de Patrimonio Fílmico Colombiano.

“Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas”, finalizaron.

Por su parte, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, que dirigiera su madre, sostuvo que “hoy despedimos a Esteban, creador incansable y pensador del encuentro escénico, cuya vida estuvo marcada por el viaje, la investigación y el diálogo entre culturas”.

Actor, dramaturgo, director y cineasta, exploró el teatro antropológico, la filosofía, los ritos indígenas —en especial la cultura Wayuu— y el cine como formas de conocimiento y memoria.

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“Esteban dejó una huella profunda y generosa. Fue también parte de nuestra Junta Directiva, aportando visión, rigor y compromiso con el patrimonio cultural. Su legado creativo y humano permanece entre nosotros”.