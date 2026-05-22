El Bayern Múnich del colombiano Luis Díaz, campeón de la Bundesliga, buscará mañana el doblete en la final de la Copa de Alemania ante el Stuttgart, en la que tendrá que prescindir de su meta y capitán, Manuel Neuer, por problemas en el gemelo izquierdo que le impidieron entrenar a lo largo de la semana.

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Las otras bajas notables del Bayern son Serge Ganbry, por un desgarro muscular que le hará perderse el Mundial, y Alfonso Davies, con la misma lesión.

Por lo demás, con Jonas Urbig en la portería -que curiosamente también jugó los dos partidos de la Bundesliga contra el Stuttgart-, el Bayern cuenta con lo que puede considerarse su equipo ideal y con su temible tridente formado por Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz y asistidos desde la mediapunta por Jamal Musiala.

Al Bayern se la ha resistido en las últimas temporadas la Copa de Alemania y la última vez que había llegado a la final había sido en 2020, cuando conquistó el triplete con el actual entrenador del Barcelona, Hansi Flick, en el banquillo.

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El Stuttgart ganó la Copa de Alemania en la temporada pasada y, aunque el Bayern parte como claro favorito en la final de mañana, los suavos llegan con la esperanza de retener el título conscientes de que en solo partido todo es posible.

El Bayern llega su último partido de la temporada tras una gran campaña en la que el único lunar es no haberse clasificado a la final de la Liga de Campeones: sólo ha perdido tres partidos -dos en la Liga de Campeones ante el Arsenal y el PSG y uno en la Bundesliga ante el Augsburgo- y sin duda mañana no será el día ideal para encajar la cuarta derrota.

La temporada del Stuttgart también ha sido buena y el equipo, dirigido por Sebastian Hoeness -un entrenador que se formó en el Bayern y es sobrino del presidente de honor, Uli Hoeness- ha logrado clasificarse este año para la Liga de Campeones con un cuarto lugar.

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Sin embargo, los números de la temporada hablan claramente a favor del Bayern que ha ganado los dos enfrentamientos en la Bundesliga, por 4-2 en Múnich y por 0-5 en Stuttgart. En la supercopa, que también enfrentó a los dos equipos, el Bayern se impuso por 1-2.

El Stuttgart tiene cuatro jugadores que se han metido en la convocatoria de Julian Nagelsmann para el Mundial. El meta Alexander Nübel, los centrocampistas Jamie Leweling y Angelo Stiller y el delantero Deniz Undav.

Stiller es el metrónomo del Stuttgart y por sus pies suele pasar la organización del juego. Leweling se destaca por su destreza en las situaciones uno a uno y por su capacidad de desborde y Undav es un gran definidor y ocupo el segundo lugar de la tabla de goleadores de la Bundesliga, aunque claramente por debajo del intratable Harry Kane.

Alineaciones probables:

Bayern: Urbig; Stasinic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane.

VfB Stuttgart: Nübel; Hendriks, Chabot, Mittelstädt; Leweling, Karazor, Stiller; Führich; El Khannouss; Demirovic, Undav.

Árbitro: Sven Jablonski.

Estadio: Olímpico de Berlín.

Hora de inicio: 1 p. m., de Colombia.