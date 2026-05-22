Algunos escenarios deportivos del país están sufriendo cambios como parte de remodelaciones y hasta cambios de conceptos. Son tres los estadios, tal vez los más grandes y más célebres de Colombia, a los que su cara le están cambiando o están camino a ello:

El Campín de Bogotá

El emblemático estadio de la capital sufrirá cambios físicos pero también de concepto, pasará a llamarse Complejo Cultural y Deportivo El Campín (CDEC) considerado como uno de los proyectos de renovación urbana más importante de Bogotá.

El nuevo Campín estará a la altura de los más grandes y modernos estadios, poniéndolo a tono con los estándares internacionales. Contará con un techo retráctil, palcos y zonas de experiencia VIP, restaurantes, ampliación de las tribunas, espacios para personas con movilidad reducida, vestuarios dedicados a los equipos locales y camerinos adicionales para los visitantes, entre otros.

Alcaldía de Bogotá

Adicionalmente, contempla la construcción de un auditorio propio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá con una sala principal para más de 2.000 personas, y una sala alterna.

El Atanasio Girardot de Medellín

Medellín no se queda atrás y su emblemático Atanasio Girardot será transformado para albergar a 60.000 asistentes (actualmente hay capacidad para 45.200 personas). Ese incremento se logrará con la construcción de un tercer nivel en tribuna con silletería nueva. Además, se instalará una nueva cubierta que abarcará todo el escenario. La actual de 2.319 metros cuadrados se ampliará a más de 31.000 metros cuadrados protegiendo las tribunas del sol y la lluvia.

Alcaldía de Medellín

De acuerdo con información de la Alcaldía de Medellín, en la parte interna se ampliarán las unidades sanitarias, que pasarán de 399 a 531, y se modernizarán los accesos, de 49 a 108 torniquetes. El proyecto incluye, además, la remodelación de los baños, locales comerciales, cabinas de prensa, camerinos y palcos, y la incorporación de elementos de accesibilidad universal, como rampas y pasarelas.

Alcaldía de Medellín

Los asistentes al Atanasio Girardot podrán disfrutar también de silletería renovada, redes eléctricas e hidrosanitarias más modernas, una mejor cancha y una fachada novedosa de más de 23.000 metros cuadrados, que integrará el estadio con su entorno.

El ‘Metro’ de Barranquilla

La emblemática ‘Casa de la Selección Colombia’ es tal vez una de las obras que muestra más avances que comenzaron hacia finales de enero pasado con el levantamiento y trasplante de 7.600 metros cuadrados de césped deportivo. Luego siguieron los trabajos de excavación, demolición y adecuación del escenario.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla El alcalde Alejandro Char revela las primeras imágenes de cómo será la remodelación del estadio Metropolitano.

Con esta remodelación, el escenario pasará de tener un aforo cercano a las 46.000 personas a más de 60.000 espectadores, permitiendo una mejor distribución de las localidades y posicionando a Barranquilla como sede de eventos deportivos y de entretenimiento de talla internacional.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla

Además se continúa con la instalación de graderías prefabricadas y fundidas en sitio, se trabaja en 10 de los 12 túneles de acceso nuevos que tendrá el escenario, se ejecutan trabajos de instalación de estructura metálica para el nuevo edificio VIP y con la estructura de lo que será el nuevo museo del Junior y la selección Colombia.

Eduardo Sanín/El Heraldo El estadio Metropolitano Roberto Meléndez sería ampliado en su aforo a 65 mil espectadores, aproximadamente.

La nueva sala de prensa y camerinos también están siendo intervenidos, así como también se adelantan trabajos de mampostería y acabados de las nuevas baterías sanitarias del escenario.