Bancolombia presentó una actualización en su aplicación Mi Bancolombia con la que busca fortalecer la seguridad digital de millones de clientes en Colombia.

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La entidad integró en un solo espacio diferentes herramientas para que los usuarios puedan reaccionar rápidamente ante posibles fraudes, pérdidas o accesos sospechosos.

La nueva sección estará ubicada dentro del menú de Ajustes, en el apartado denominado “Seguridad”, desde donde será posible administrar diferentes opciones relacionadas con cuentas, claves y tarjetas bancarias.

El estafador tiene una nueva colección de engaños. No caigas:



❌ NUNCA vamos a tu casa para que nos entregues la tarjeta que ya no vas a usar.

❌ NUNCA te pediremos tu clave principal para renovar tu tarjeta débito.



Si no usarás más tu tarjeta, corta el chip en pedacitos. 💳… pic.twitter.com/utzig2lrXS — Bancolombia (@Bancolombia) May 9, 2026

Según explicó la entidad financiera, más de nueve millones de usuarios podrán acceder a estas funciones para proteger sus productos de forma inmediata sin necesidad de acudir a oficinas o realizar llamadas telefónicas.

Entre las herramientas disponibles aparece la opción “Bloquear todo”, diseñada para activar una protección total sobre los productos financieros del cliente cuando exista riesgo de robo, pérdida del celular o sospecha de fraude.

Bancolombia Según explicó la entidad financiera, más de nueve millones de usuarios podrán acceder a estas funciones para proteger sus productos de forma inmediata sin necesidad de acudir a oficinas o realizar llamadas telefónicas.

La aplicación también permitirá realizar bloqueos específicos. Los usuarios podrán restringir el acceso a la clave dinámica, impedir movimientos digitales, bloquear tarjetas de crédito o débito y limitar operaciones en cajeros automáticos, pagos PSE y otros canales.

Otra de las novedades será la función “Apagar tarjetas”, pensada para desactivar temporalmente tarjetas débito o crédito en caso de extravío o sospechas de uso indebido. Posteriormente, el usuario podrá volver a activarlas desde la misma aplicación.

Los usuarios podrán restringir el acceso a la clave dinámica, impedir movimientos digitales, bloquear tarjetas de crédito o débito y limitar operaciones en cajeros automáticos, pagos PSE y otros canales.

La actualización también incorpora una herramienta para reportar movimientos desconocidos. Esta opción servirá para alertar sobre transferencias sospechosas, operaciones con llaves o posibles engaños relacionados con Bre-B y otras modalidades de fraude digital.

Dentro del nuevo menú, los clientes también encontrarán un espacio educativo llamado “Aprende más de seguridad”, donde se compartirán recomendaciones para identificar estafas y proteger la información bancaria.

Además, Bancolombia anunció que próximamente incluirá alertas preventivas en tiempo real mientras los usuarios estén en llamadas telefónicas y usen simultáneamente la aplicación.

El sistema mostrará mensajes recordando que la entidad nunca solicita claves, códigos o transferencias durante llamadas. La advertencia aparecerá únicamente si coinciden ambos factores y siempre requerirá autorización previa del usuario.